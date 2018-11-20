Вторник, 20 Ноября 2018 11:21

АрмИнфо.На территории Армении с 20-21 ноября ожидается погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Согласно источнику, с 22-23 ноября, ночью 24-го в большинстве регионов, днем 24-го в областях Лори, Тавуш, Гегаркуник, Сюник и в Арцахе ожидаются осадки, с 23-24 в горных районах - в виде снега. Юго-западный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду. Ночью 22-го ноября температура воздуха повысится на 4-5 градусов.

В Ереване с 20-21 ноября ожидается погода без осадков. С 22-24 ожидается дождь. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +10 до +13 градусов тепла.