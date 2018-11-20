Вторник, 20 Ноября 2018 11:19

АрмИнфо. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в рамках визита в Гегаркуникскую область ознакомился с ходом реконструкции старшей школы Мартуни, стадиона города Севан и присутствовал на церемонии открытия отремонтированного Драматического театра Гавара имени Левона Калантара.

Как передает пресс-служба правительства РА, первой остановкой Никола Пашиняна была старшая школа города Мартуни имени Т.Абрамяна. Ответственные лица представили и.о. главы правительства выполненные работы. Было отмечено, что с 2016 года для строительных работ было инвестировано около 700 млн драмов в рамках программы Всемирного банка "Улучшение образования". В результате работ учебное заведение не только было отремонтировано, но и оснащено необходимым для занятий современным техническим оборудованием. Средняя школа, которая откроет свои двери с начала следующего года, сможет принять до 350 учеников, однако пока что здесь будет учиться всего 250 учеников.

Затем Никол Пашинян посетил в Гаваре Драматический театр им. Левона Калантара, ремонт которого начался еще в 2011 году. Из государственного бюджета на реализацию программы было выделено 780 млн драмов. Никол Пашинян прошелся по театру и ознакомился с реализованными работами. Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул важность реконструкции театра и выразил уверенность, что это будет способствовать активизации культурной жизни в Гегаркуникской области.

"Наше правительство реализует стратегически важную программу в сфере культуры. 360 тысяч учеников в рамках финансированию из государственного бюджета будут иметь возможность раз в год посещать театры, музеи и классические концерты. Я считаю это очень важным вкладом, который позволит не только увеличить посещаемость культурных центров, но и поспособствует популяризации культуры", - сказал Никол Пашинян. Исполняющий обязанности премьер-министра сообщил, что в рамках программы "Твое искусство" писатели и деятели искусства будут посещать учебные заведения и проводить там занятия.

"Мы уверены, что открытие Драматического театра им. Левона Калантара будет иметь большое значение, и у вас не будет недостатка зрителей",

- сказал Никол Пашинян, подчеркнув, что сфера культуры является приоритетом для правительства Армении. Он отметил, что государство увеличило финансирование кинотеатров, музеев и концертных залов на 400 миллионов драмов, однако последние также должны повысить уровень менеджмента и предпринять шаги, чтобы зрители захотели пойти именно в их театр.

В конце своего визита в область Никол Пашинян посетил городской стадион Севана и ознакомился с проделанной здесь работой. Городские власти сообщили, что стадион был реконструирован в сотрудничестве с Федерацией футбола Армении. Построена новая трибуна, отремонтированы туалеты, а также построена ограда. На стадионе установлен современный искусственный газон. Ожидается, что в следующем сезоне на этом стадионе будет выступать клуб "Севан юниор", который занимает первое место в первой лиге Армении и велика вероятность, что в следующем году клуб будет выступать в высшей лиге Армении.