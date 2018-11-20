Вторник, 20 Ноября 2018 11:18

АрмИнфо. Отношения между Арменией и Францией развиваются динамично, о чем свидетельствуют частые официальные взаимные визиты на высоком уровне в последние месяцы. Об этом накануне принимая делегацию, возглавляемую председателем регионального совета Иль-де-Франс Валери Пекрес, заявил исполняющий обязанности премьер- министра РА Никол Пашинян.

Как передает пресс-служба правительства РА, 19 ноября между Ереваном и региональным советом Иль-де-Франс была подписана дорожная карта соглашения о сотрудничестве на 2018-2021 гг., согласно которой будут реализованы программы обмена опытом в сферах организации aссенизации, управления городским транспортом, городского планирования, углубления отношений между стартап-проектами, культуры, образования и др.

По словам премьер-министра, Иль-де-Франс является одним из наиболее эффективно управляемых регионов Франции, и обмен опытом будет полезен для повышения уровня управления.

Валери Пекрес с удовлетворением отметила, что динамика двусторонних официальных визитов на высоком уровне сохраняется, и необходимо работать для достижения ощутимых результатов. Она высоко оценила роль армянской общины в социальной, политической и культурной жизни региона Иль-де-Франс, подчеркнув, что они заинтересованы в развитии взаимовыгодного партнерства с Ереваном. Валери Пекрес представила Николу Пашиняну подробности о встрече с мэром Еревана Айком Марутяном и достигнутых договоренностях о сотрудничестве.

Приветствуя подписание вышеупомянутого документа, Никол Пашинян отметил, что существуют успешные модели и централизованного, и децентрализованного сотрудничества между Арменией и Францией, и Армения заинтересована в изучении и применении передового опыта в сфере управления.

Собеседники обменялись мыслями о возможностях привлечения французских компаний в областях, представляющих взаимный интерес. Никол Пашинян посчитал перспективным сотрудничество в сфере aссенизации, переработки мусора, общественного транспорта и др., отметив, что правительство также уделяет особое внимание внедрению новой культуры и высоких стандартов в сфере управления бизнесом.

В контексте укрепления гуманитарных и межкультурных связей, распространения французского языка в Армении стороны подчеркнули важность деятельности Французского университета в Армении.

Исполняющий обязанности премьер-министра поздравил Валери Пекрес с получением золотой медали мэра Еревана за большой вклад в укрепление дружеских связей между Ереваном и регионом Иль-де- Франс.