Вторник, 20 Ноября 2018 11:00

АрмИнфо.Депутаты Государственной Думы поедут на парламентские выборы в Армению в качестве наблюдателей. Об этом сообщил председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Поедут депутаты от всех фракций, планируется, что всего будет девять человек. Предполагается, что я возглавлю делегацию", -сообщил глава думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, передает ТАСС.

Отметим, что внеочередные парламентские выборы состоятся в Армении 9 декабря. В них примут участие 11 политических сил. За ходом выборов

будут наблюдать представители БДИПЧ/ОБСЕ, ПА ОБСЕ, Совета Европы и ряда других международных структур.