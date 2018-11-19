Понедельник, 19 Ноября 2018 21:16

АрмИнфо. Совещание по вопросам модернизации деятельности органов внутренних дел под председательством Главы государства прошло в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Открывая совещание, Президент Казахстана подчеркнул, что вопросы обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью находятся на его особом контроле. Нурсултан Назарбаев отметил, что за последние три года благодаря усилиям органов внутренних дел уровень преступности в стране сократился на 17,5%.

«Люди за защитой от криминала в первую очередь обращаются в полицию. За эти годы независимости погибло 779 сотрудников, около двух с половиной тысяч получило ранения. И это надо помнить. Вместе с тем, текущее состояние органов внутренних дел не в полной мере отвечает запросам общества», - сказал Глава государства.

Президент Казахстана подчеркнул, что существующие стандарты взаимоотношений полицейских с гражданами устарели и не учитывают современные реалии. «Деятельность системы органов внутренних дел не оправдывает ожидания общества, вызывает нарекания граждан. Люди не чувствуют себя в безопасности. Без этого мы не сможем обеспечить высокое качество жизни казахстанцев, что является нашим главным ориентиром. Поэтому мы должны незамедлительно приступить к реформированию полиции», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства указал на необходимость осуществления содержательных и качественных изменений в сфере внутренних дел согласно направлениям текущего Послания народу Казахстана. В соответствии с повесткой дня в ходе совещания были заслушаны доклады руководителя Администрации Президента РК А.Исекешева и министра внутренних дел К.Касымова. Приняв во внимание представленную информацию, Президент Казахстана подчеркнул необходимость тщательной проработки всех запланированных мероприятий.