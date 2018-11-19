Понедельник, 19 Ноября 2018 20:37

АрмИнфо. Парламентские выборы должны пройти таким образом, чтобы они стали лучшими в истории Армении, не должно остаться никаких сомнений по поводу их итогов, - заявил журналистам на полях форума <Снижение коррупционных рисков в частном секторе> 19 ноября и.о. министра юстиции РА Артак Зейналян.

А.Зейналян зметил, что партии получили возможность вступить друг с другом в справедливую конкуренцию, и более того - политики внутри своих блоков уже конкурируют, и это нормально. Однако он подчеркнул, что такие слова как <оппозиция> и <вражда> не должны впредь восприниматься как синонимы.

Отвечая на вопрос о будущем министре юстиции, Зейналян сослался на итоги выборов: <Все будет зависеть от результатов голосования>.

Отметим, что досрочные выборы в парламент состоятся 9 декабря 2018 года. Предвыборная агитация стартует 26 ноября и продлится до 7 декабря.