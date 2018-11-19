Понедельник, 19 Ноября 2018 20:29

АрмИнфо. Судьи должны быть образцом компетентности, честности, справедливости и порядочности. Об этом заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев на совещании по вопросам модернизации судебной системы в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В ходе совещания были обсуждены вопросы дальнейшей модернизации судебной системы в соответствии с обозначенными приоритетами в текущем Послании народу Казахстана. «Доверие к судам сопоставимо с доверием к государству. В этой связи, в рамках Плана нации «100 шагов» была проведена значительная работа. Совершенствование судебной системы является важным аспектом модернизации нашей экономики и повышения социального благополучия граждан», - отметил Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана дал поручение принять соответствующие меры по решению комплексных вопросов в деятельности судебной системы. Так, отмечена большая судебная нагрузка, которая возросла за последние три года в 2 раза. «За один рабочий день судья должен провести четыре заседания, принять столько же решений и вынести 150 санкций. Естественно, возникает вопрос качества. 30% из этих дел не требуют судебного рассмотрения», - сказал Президент.

Глава государства поручил принять меры по снижению судебной нагрузки, упрощению гражданского процесса, повышению оперативности и прозрачности судопроизводства в стране. «Одним из важных вопросов является качество судейских кадров, их степень подготовки и адаптация к современным экономическим реалиям, которые требуют совершенно других подходов. Юридически неграмотные судьи не помогут нам провести реформы. Судьи должны быть образцом компетентности, честности, справедливости и порядочности», - заявил Президент Казахстана.