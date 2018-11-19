Понедельник, 19 Ноября 2018 19:36

АрмИнфо. Наши международные партнеры должны осознать, что впредь отношения с Арменией не будут носить прежнего характера, республика впредь не будет позиционировать в роли приспособленца, как это было раньше. Об этом в Гегаркуникской области заявил и.о.премьера Армении Никол Пашинян, касаясь последних процессов вокруг смены генсека ОДКБ и реакции на это глав Беларуси и Казахстана.

"Пусть никто не сомневается в том, что мы сумеем отстоять свои интересы, и с этим будут вынуждены смириться все. Да, мы малочисленный, но великий народ, в мае текущего года мы совершили такое, что вошло в мировую историю. Хочу также напомнить, что маршал Баграмян внес большую лепту в дело освобождения Беларуси от фашистских завоевателей, там же воевали многие армянские сыны",- заявил Пашинян.

Отметим, что после отзыва генсека ОДКБ Юрия Хачатурова президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался за досрочное прекращение полномочий Армении в качестве председательствующей в организации страны и передачи поста генсека по ротационному порядку Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко впоследствии обсудил сложившуюся ситуацию с послом Азербайджана, рассказав ему детали закрытой встречи и поддержав позицию Назарбаева. В ответ на это и.о. премьера РА Никол Пашинян заявил, что потребует от белорусского и казахстанского президентов объяснений на сей счет. Минск устами пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза упрекнул Пашиняна в нарушении норм международного протокола: "И.о. премьера Армении возомнил себя международным прокурором. Нормы уличной демократии не приемлемы в международной политике". Ереван ответил на это заявление на уровне депутата от правящей партии Алена Симоняна, который подчеркнул, что не Минску учить Пашиняна этикетам и правилам международной политики, поскольку Минск сам постоянно нарушает их.