Понедельник, 19 Ноября 2018 19:19

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 20 ноября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилой дом 28 на пр. Тиграна Меца, жилой дом 5 и собственные дома 1-15 на ул. Мичурина, жилой дом 5 и собственный дом

1/14 на ул. Суворова, собственные дома 22-59 на ул. Бурназяна; жилые дома 62, 68, 69, 70, 71 в кв. "Брюсова" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; подъезд 5 жилого дома 43 на ул. Маргаряна, жилой дом 71 на ул. Андраника, жилые дома 31/6, 31/8 на ул. Ленинградяна, жилой дом 70 на ул. Микаеляна, жилые дома 17, 19, 21, 23, 25, 27 на ул. Раффи;

10?30-16?30 проспект Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 23 на пр. Тиграна Меца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 29 на ул. Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-20, 12-35, 16-55 на пр. Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-16 в квартале "Норк", собственные дома 1, 19 на ул. Норки айгинер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), , частично собственные дома 7-227 на 11-ой улице Айгестана;

11?00-15?00 жилой дом 8/3 на 2-ой улице и 1-ая улица Аванесова, жилые дома 127/1, 127/2, 127/3 на 35-ой улице Нор Ареша;

11?00-17?00 подъезды 6, 10 жилого дома 1 на пр. Комитаса, жилые дома 4, 6, 22/2, 22/3 на ул. Багратуняца и жилые дома 3, 7, 9 на 1-ом

переулке, жилые дома 40/8, 46, 48, 50, 50/1 на ул. Арташисян, жилые дома 42/6, 42/7, 44/4, 44/5 на ул. Арташисян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 11 на ул. Г.Овсепяна, жилой дом 19 на ул. Манандяна, жилой дом 32 на ул. Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11?00-15?00 частично село Варданашен;

в Араратской области:

10?00-13?00 села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами; частично село Нор Кянк;

10?00-15?00 4-ая улица и частично 4-ый переулок города Масис; частично частные дома Нор Харберда;

10?00-16?00 село Даракерт; частично села Хачпар и Гукасаван;

10?30-16?00 частично село Мхчян в городе Арташат;

11?00-15?00 частично село Айгестан;

13?00-16?00 село Овташат; частично село Айанист;

в Вайоц Дзорской области:

10?00-16?00 частично села Малишка, Хачик и Сараван;

в Котайкской области:

10?00-15?00 частично село Дзорахбюр; частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "Веон Армения", "Юком", прилегающие производственные территории и абоненты

(не являющиеся жильцами);

10?00-16?00 частично 8-ой микрорайон города Абовян, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11:00-13:00 частично город Гавар; улицы Азатутяна и Совхозникнери, Налоговая инспекция, компания "Юнибанк", городская библиотека Гавара,

государственный сельскохозяйственный колледж, основная школа N5, спецшкола N1 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЧП <Вануш Базикян" в городе Гавар;

11:00-14?00 село Золакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10?00-16?00 частично село Айгабац в Ахурянском регионе; общинный муниципалитет Амасии, компания "ВТБ-банк Армения", детский сад и

прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Амасийском регионе; 2-ая улица села Мец Сепасар в Ашоцком регионе;

11:00-17?00 центральная часть города Маралик в Анийском регионе; села Дзоракап, Дзитанков, Ланджик и Караберд;

в Лорийской области:

12:30-12:30 улицы Тиграна Меца и Вардананца в городе Ванадзор.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.

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