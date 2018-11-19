Понедельник, 19 Ноября 2018 18:47

АрмИнфо. Министерство юстиции РА совместно с телекоммуникационной компаний VivaCell-MTS и ОО <Гармоничное развитие> запускают программу <Снижение коррупционных рисков в частном секторе>, которая направлена на разработку простых, инновационных и современных методов по выявлению и нейтрализации коррупционных проявлений. Об этом было заявлено в ходе форума, приуроченного этой теме, который прошел в Ереване 19 ноября при участии и.о. министра юстиции РА Артака Зейналяна и его заместителя Сурена Крмояна, и.о министра экономического развития и инвестиций РА Тиграна Хачатряна, гендиректора VivaCell-MTS Ральфа Йирикяна и других представителей государственного и частного секторов и общественных организаций.

В ходе презентации программы С. Крмоян отметил, что основная цель - это привлечение частного сектора к борьбе с коррупцией и создание конкурентной антикоррупционной среды, что посодействует повышению эффективности бизнеса в Армении. <В этом вопросе нет необходимости искать сложные пути решения, наиболее эффективным является внедрение нетрадиционных инновационных инструментов>, - подчеркнул он. Как пояснил замглавы ведомства в результате обсуждений за круглым столом будут выбраны лучшие решения, способствующие снижению коррупционных рисков. Эти решения впоследствии будут направлены в соответствующие ведомства. <Мы придаем особую важность проведению сегодняшнего мероприятия, так как коррупция препятствует развитию как экономики в целом, так и бизнеса в частности, снижает инвестиционную привлекательность и приводит к социальной несправедливости>, - дополнил С. Крмоян.

В ходе приветственной речи А. Зейналян отметил, что старт программы является примером успешного сотрудничества государственного, частного и общественного секторов. Вместе с тем, отметив, что государство не может в одиночку бороться с коррупцией, и.о министра юстиции выразил надежду, что в результате мероприятия не только воплотятся в жизнь представленные со стороны бизнеса инновационные идеи, но и удастся установить прочную связь с бизнес-сообществом для регулирования антикоррупционной политики. В этом ключе он добавил, что бизнесу необходимо обеспечить такую внутреннюю среду в компании, которая позволит выявить и нейтрализовать коррупционные риски. Иначе говоря, нужно принять меры, препятствующие возникновению коррупционных проявлений внутри своего предприятия.

В свою очередь и.о. министра экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян, отметил, что коррупция негативно сказывается на производительности. <Если оперировать цифрами, то по итогам 2017 года в час производительность ВВП одного занятого гражданина в Армении составляет $5.5, тогда как в развитых европейских странах - 80 евро и в США - $60-65. <Если мы хотим быть конкурентоспособными должны не забывать об этих цифрах>, - подчеркнул он.

Т. Хачатрян заметил, что ожидать высоких темпов экономического роста в ближайшие годы не стоит без существенного повышения объема инвестиций в частный сектор. <Иностранные инвесторы вкладывают свои средства туда, где обеспечен высокий уровень транспарентности и понятны те правила, в рамках которых действует частный сектор>, - заметил и.о главы ведомства.

Более того, коррупционные риски, по его словам, могут возникнуть, если между акционером и исполнительным руководством компании

отсутствуют соответствующие механизмы разделения власти. <При отсутствии надлежащего уровня корпоративного управления в долгосрочной перспективе подобная компания не сможет привлечь с международного рынка капитала финансирование и реализовать свои дальнейшие планы. Нам следует понимать это и говорить об этом открыто. Поэтому мы должны изменить наши шаги, чтобы в среднесрочной перспективе обеспечить конкурентную бизнес-среду>, - заключил он.

В ходе мероприятия гендиректор компании Ральф Йирикян поделился успешным опытом компании в вопросе управления и оценки коррупционных рисков, отметив, что с 2013 года компания внедрила <Комплаенс> систему, которая позволила создать эффективные механизмы по выявлению и анализу коррупционных проявлений, оценке и управлению рисками при возникновении коррупционных отношений. Вместе с тем, он отметил, что, осуществляя антикоррупционную политику, компания руководствуется не только УК РА, но и законом США <О противодействии коррупции за рубежом> (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) и Великобритании (UK Bribery Act).

Напомним, что накануне Viva Cell-MTS удостоился сертификата соответствия международным стандартам ISO 37001 и ISO 19600 по

антикоррупционному управлению и предотвращению взяточничества, что в Армении фиксируется впервые. Об этом свидетельствует аудиторское заключение международной профессиональной организации "International Compliance Association" (ICA).

Отметим, что Viva Cell-MTS (ЗАО "МТС Армения") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.