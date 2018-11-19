Понедельник, 19 Ноября 2018 18:43

АрмИнфо. Оставьте в канун выборов избирателей в покое, не ходите к ним в дома, не фиксируйте паспортные данные, не узнавайте, как они будут голосовать. С таким призывом обратился и.о.премьера Армении Никол Пашинян.

Он также заявил, что все те, кто попытается во время выборов использовать административный, финансовый или криминальный ресурсы будут наказаны по всей строгости закона.

Пашинян помимо выборов обратился и к другим актуальным вопросам, в числе них он перечислил проблемы с уборкой мусора и занятостбю. Касаясь вопроса занятости, он вновь подчеркнул, что 350 тысяч граждан РА, платящих прямые налоги, взвалили на свои плечи всю ответственность за жизнедеятельность республики. "За их деньги строятся дороги, выплачиваются зарплаты, пенсии и пособия, осуществляется внешняя политика, обеспечивается обороноспособность. Меж тем, это не приемлемо, число таких граждан должно увеличиться в разы. С этой целью мы реализуем различные реформы. К примеру, мы полностью освободили микробизнес от налогов",- отметил Пашинян.

Важным вопросом в сфере занятости Пашинян назвал также оптимизацию. "Конечно, это непопулярное решение, но это неизбежно. Я много раз задавал себе вопрос о том, почему люди работают десятилетиями за 80 тысяч драмов. А потом узнал, что многие из них даже не ходят на работу, многие ходят, но не выполняют своих обязанностей или выполняют, но плохо. Поэтому мы должны освободиться от таких людей, чтобы дать возможность добросовестным сотрудникам работать за должную зарплату",- заявил Пашинян, объяснив ситуацию на рынке труда политикой бывших властей страны, которые специально поощряли бедность. "Мы же намерены стимулировать труд, это станет самым большим достижением нашей революции",- резюмировал он.