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АрмИнфо. Оставьте в канун выборов избирателей в покое, не ходите к ним в дома, не фиксируйте паспортные данные, не узнавайте, как они будут голосовать. С таким призывом обратился и.о.премьера Армении Никол Пашинян.
Он также заявил, что все те, кто попытается во время выборов использовать административный, финансовый или криминальный ресурсы будут наказаны по всей строгости закона.
Пашинян помимо выборов обратился и к другим актуальным вопросам, в числе них он перечислил проблемы с уборкой мусора и занятостбю. Касаясь вопроса занятости, он вновь подчеркнул, что 350 тысяч граждан РА, платящих прямые налоги, взвалили на свои плечи всю ответственность за жизнедеятельность республики. "За их деньги строятся дороги, выплачиваются зарплаты, пенсии и пособия, осуществляется внешняя политика, обеспечивается обороноспособность. Меж тем, это не приемлемо, число таких граждан должно увеличиться в разы. С этой целью мы реализуем различные реформы. К примеру, мы полностью освободили микробизнес от налогов",- отметил Пашинян.
Важным вопросом в сфере занятости Пашинян назвал также оптимизацию. "Конечно, это непопулярное решение, но это неизбежно. Я много раз задавал себе вопрос о том, почему люди работают десятилетиями за 80 тысяч драмов. А потом узнал, что многие из них даже не ходят на работу, многие ходят, но не выполняют своих обязанностей или выполняют, но плохо. Поэтому мы должны освободиться от таких людей, чтобы дать возможность добросовестным сотрудникам работать за должную зарплату",- заявил Пашинян, объяснив ситуацию на рынке труда политикой бывших властей страны, которые специально поощряли бедность. "Мы же намерены стимулировать труд, это станет самым большим достижением нашей революции",- резюмировал он.
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 20 ноября
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|Делегация военной полиции МО Армении находится в Минске
|Рабочая группа главного военного клинического центра ВС Беларуси прибыла в Ереван
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|Дорога Степанцминда-Ларс открылась для пассажирского транспорта
|Тоноян предложил Афганистану обсудить возможности обучения афганских студентов в Армении
|Артур Ванецян: В ближайшее время СК выступит с разъяснениями по делу о прослушке
|Артак Зейналян и Клэр Мейтро обсудили ситуации вокруг плененного Карена Казаряна
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|МККК о Карене Казаряне: Решение освободить и вернуть на родину задержанных лиц принадлежит сторонам нагорно-карабахского конфликта
|К новогодним праздникам Банк ВТБ (Армения) и страховая компания “РЕСО” предлагают своим клиентам страховой пакет «Безопасный отдых»
|Жирайр Сефилян предложил Бако Саакяну обсудить возможность смены власти в Арцахе без потрясений
|Армен Рустамян: Предстоящие в Армении 9 декабря досрочные выборы в парламент не станут критерием демократии в стране
|Парламентские фракции считают, что Армении следует положить конец конфликтам в ОДКБ
|Зограб Мнацаканян 20-21 ноября с рабочим визитом посетит Страсбург
|Армянами Европы в ходе фонетона собрано свыше 1,242 млн евро
|Гарегин II об автокефалии Украинской церкви: Армянская апостольская церковь не поддерживает разделение церквей
|Никол Пашинян заверяет: На данном этапе революционной борьбы выполнены все обещания
|21 ноября будет созвано внеочередное заседание Национального Собрания Армении
|Анкара разрешила 400 армянским большегрузным автомобилям ежегодно совершать грузоперевозки из порта Трабзона
|Отрезок Коби-Гудаури дороги Степанцминда-Ларс будет закрыт для проезда всех видов транспортных средств до 14:00 часов 19 ноября
|Правительство Армении сегодня созывает внеочередное заседание кабмина
|Политолог: Для Армении будет более приемлемо выполнение Семериковым полномочий Генсека ОДКБ, чем передача поста представителю другого государства
|Пашинян: Должность премьер-министра в новых реалиях - это не удовольствие, а ответственность
|Делегация Полиции Армении приминает участие в 87-ой Генассамблее Интерпола
|Армения и Италия обсудили вопросы сотрудничества
|Бако Саакян в Лос-Анджелесе провел встречи с представителями армянской общины
|Минск жестко отреагировал на заявление Пашиняна
|Арам Сафарян: На выборах в Армении победят силы с пророссийской ориентацией
|Посольство Азербайджана во Франции направило ноту протеста во французский МИД
|При правительстве Армении создается банк кадров
|Партия "Сасна црер" проводит автопробег
|Эксперт: Революция в Армении не "раскололась" вследствие отсутствия в этих процессах геополитического компонента
|Эксперт: Для преодоления постреволюционной фрустрации новым властям Армении потребуется много денег
|На минувшей неделе противник более 80 раз нарушил режим прекращения огня
|Эксперт: Американское оружие намного дороже российских аналогов
|Париж: Франция не признает Нагорно-Карабахскую Республику
|КГД выявил злоупотребления со стороны ООО "Ей-Джи" - ущерб государству составил более 50 млн. драм
|Из-за угрозы схода лавины КПП "Верхний Ларс" закрыт для проезда всех видов машин
|Арам Сафарян: История с генском ОДКБ - результат политической неопытности новых властей Армении
|Никол Пашинян потребует объяснений от президентов Беларуси и Казахстана
|Ряд военнослужащих освобождены от воинской службы или же получили выговоры в связи с ДТП на автодороге Воротан-Хндзорецк
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 19 ноября
|Эксперты Госдепа разъяснили в Баку, Тбилиси и Ереване суть санкций против Ирана
|Действия Парижа вынуждают Азербайджан пересмотреть отношения с Францией - МИД АР
|Beeline участвует в программе содействия карьерному росту и предпринимательству
|Мэр Еревана и глава делегации ЕС в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Представители парламентской группы дружбы Армения-Китай и замминистра ИД Китая обсудили перспективы сотрудничества
|На ежегодной Ярмарке "Карьера и предпринимательство" Конверс Банк был представлен как создатель истории успеха
|Новый худрук Русского театра: Я - за красивый театр, вкусный театр. Я - за живую классику
|В Бишкеке состоялись межмидовские консультации "Взаимодействие государств - участников СНГ в информационной сфере"
|Мнацаканян: Существуют налаженные форматы армяно-российского сотрудничества
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