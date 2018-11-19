Понедельник, 19 Ноября 2018 18:43

АрмИнфо. По положению на 16:00 часов, отрезок Коби-Гудаури дороги Степанцминда-Ларс открылся для пассажирского транспорта.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе посольства РА в Грузии, широкомасштабные работы по расчистке дорог и их расширению продолжаются, что в свою очередь позволит восстановить движение большегрузов.

В дипмиссии также проинформировали, что грузинская сторона проинформировала о большой вероятности открытия уже сегодня движения по дороге для большегрузов.

Отметим, что несколько сот машин стали заложниками неблагоприятной погоды на КПП "Верхний Ларс".

В связи с этим, еще вчера армянская сторона обратилась за помощью к властям Северной Осетии. Так, Генконсул Армении в Ростове-на-Дону в связи с этим обратился за помощью в министерство по чрезвычайным ситуациям и здравоохранения Северной Осетии, в свзяи с чем к месту скопления автомобилей отправился министр здравоохранения Северной Осетии. Благодаря усилиям последнего, людям, "застрявшим" на КПП выдали питьевую воды, еду и топливо.