Понедельник, 19 Ноября 2018 18:41

АрмИнфо.В ближайшее время Следственный комитет выступит с разъяснениями по делу о прослушке телефонного разговора глав Службы национальной безопасности (СНБ) РА Артура Ванецяна и Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. Об этом заявил Артур Ванецян 19-го ноября в беседе с журналистами.

По его словам, в Следственном комитете продолжается расследование в рамках возбужденного уголовного дела, проводятся экспертизы. "Я не могу ничего сказать на данный момент. Следственный комитет выступит с соответствующими заявлениями по данному вопросу в ближайшее время", - сказал Ванецян.

Говоря о готовящихся разоблачениях по делу экс-президента Роберта Кочаряна, Ванецян воздержался от оглашения подробностей. По его словам, оперативная работа по делу Кочаряна продолжается и только после его завершения можно будет ответить на поставленные вопросы. "Если я сейчас выступлю с заявлениями, то начнутся спекуляции. Лучше мы завершим оперативную работу, подготовим все необходимые обоснования и, когда будет соответствующая публикация, мы сможем ответить на все вопросы", - сказал Ванецян.

Касаясь заявления и.о. премьер-министра Никола Пашиняна о том, что в отношении одного из депутатов Национального Собрания возбуждено беспрецедентное уголовное дело по факту взяточничества, глава СНБ заявил, что в ближайшие дни будут представлены подробности по делу.. 11 сентября в сети появилась запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. Они в ходе 8-минутного разговора обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. После этого в прямом эфире на Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что, возможно, цель прослушки - политический саботаж. Уже вечером Никол Пашинян на митинге в рамках предвыборной кампании в Совет старейшин Еревана заявил, что прослушка глав спецслужб является заговором, преступлением по отношению к армянской государственности. По факту прослушки Следственный комитет (СК) Армении 12 сентября принял в производство уголовное дело, возбужденное в Управлении по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры РА по факту нарушения секретности телефонной беседы, записи и обнародования аудиозаписи. Дело было возбуждено по ч.1 ст. 146 УК РА и п.4 ч.3 ст.254 УК РА. Ведение предварительного расследования поручено Главному управлению по расследованию особо важных дел следственного органа. Создана следственная группа и совместно с оперативно- розыскными органами предпринимаются необходимые действия для выяснения всех обстоятельств дела, а также установления круга лиц, совершивших предполагаемое преступление. 13 сентября в Генеральной прокуратуре РА по факту нарушения секретности телефонной беседы, записи и обнародования аудиозаписи разговора между директором Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артуром Ванецяном и председателем Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасуном Хачатряном возбуждено новое уголовное дело - по ч.1 ст. 309 УК РА (превышение должностных полномочий). В тот же день в Национальном Собрании Армении было принято решение о создании временной комиссии по факту препятствования осуществлению правосудия, нарушения права на справедливое судебное разбирательство и тайны телефонного разговора.