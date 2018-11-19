Понедельник, 19 Ноября 2018 18:40

АрмИнфо. И.о. министра юстиции Артак Зейналян принял новоназначенного представителя Делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении Клэр Мейтро.

Как сообщили АрмИнфо в Минюсте, Зейналян высоко оценил взаимодействие возглавляемого им ведомства с Ереванским офисом МККК, выразив готовность расширить сотрудничество.

В свою очередь Мейтро рассказала о деятельности МККК, а также коснулась перспектив дальнейшего взаимодействия.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с условиями содержания, находящегося в азербайджанском плену жителя села Бердаван Тавушской области РА Карена Казаряна. Мейтро проинформировала, что представители МККК периодически посещают Карена Казаряна, и в ближайшее время состоится еще один подобный визит. По ее словам, МККК также находится в постоянном контакте с членами семьи Казаряна. При этом представитель МККК проинформировала, что Организация не имеет полномочий, связанных с воздействие на судебные решения или вовлечением в переговорный процесс.

Напомним, что Карен Казарян 15 июля оказался на территории Азербайджана. Азербайджанская сторона заявила о "предотвращении попытки диверсионного проникновения", а также о пленении военнослужащего Карена Казаряна (1984 г.р.). Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Карен Казарян не служит и никогда не служил в армии. Тем не менее, это не помешало Азербайджану объявить Казаряна "диверсантом" и начать суд.

Судебный процесс стартовал 6 ноября в Гяндже. Казарян обвиняется в преступлении против жизни и здоровья, преступлении в сфере экономической деятельности, преступлении против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступлении против порядка управления.

Судебный процесс в отношение Казаряна вызвал негодование родных Казаряна. В этой связи 17-18 ноября родные Казаряна, а также его односельчане перекрыли дорогу, требуя от властей вернуть Карена Казаряна из азербайджанского плена.