Понедельник, 19 Ноября 2018 18:14

АрмИнфо. "Вопросы, касающиеся Севана, для меня являются настолько же важными как и карабахская проблема, поскольку Севан имеет стратегическое значение для Армении". Об этом в Гегаркуникской области заявил и.о. премьера Армении Никол Пашинян.

"То, что сегодня творится в прибрежных районах Севана, просто не приемлемо. Люди, близкие к прошлому правящему в Армении режиму, за копейки на многие десятилетия арендовали прибрежные участки озера, получая огромную прибыль, а государству выплачивали мизерные налоги. Этот подход должен быть пересмотрен в корне. Должны быть пересмотрены все арендные договора. Некоторые должны быть аннулированы вообще. При этом мы должны сделать так, чтобы добросовестные инвесторы не пострадали",- заявил Пашинян.