Понедельник, 19 Ноября 2018 18:11

АрмИнфо.ACBA-Credit Agricole Bank подвел итоги марафона #myacbabank, который был объявлен в связи с открытием инновационного филиала "Нор Аван". Как сообщает пресс-служба банка, участникам конкурса представилась возможность отправиться по желанию в Париж, Рим, Барселону, Берлин, Прагу, Дубаи или получить смартфон Samsung Galaxy A8.

Согласно условиям конкурса, желающим принять участие необходимо было посетить филиал "Нор Аван", сфотографироваться посредством интерактивного экрана и следить за дальнейшими условиями конкурса.

"После публикации фотографий на официальной странице Банка в Facebook необходимо было распространять их с подписью #myacbabank. Победителем конкурса стала Кристине Петросян, которая отправится в Прагу. Кроме того, самые активные участники конкурса удостоились подарков, о которых мы заранее не объявляли. А именно им предоставлена возможность однодневного отдыха в Енокаване", - пояснил руководитель отдела маркетинга Банка ACBA-Credit Agricole Артем Газарян.

Следить за всеми программами, реализуемыми Банком ACBA-Credit Agricole, можно на сайтеhttps://www.acba.am или официальной странице в Facebookhttps://www.facebook.com/acbacreditagricolebank/

Напомним, что ACBA-Credit Agricole Bank функционирует в Армении с 1995 года. Мажоритарными акционерами банка выступают: крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44%, "ACBA Federation" CJSC - 71%.