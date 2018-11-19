Понедельник, 19 Ноября 2018 18:10

АрмИнфо. Новая смена войск Полиции Армении отправилась на боевое дежурство на армяно-азербайджанскую государственную границу.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе полиции РА, на границу отправились служащие полицейской части 1033. На боевое дежурство полицейских провожал начальник полиции Армении Валерий Осипян, который в напутственном слове в частности, сказал: "Я ни на минуту не сомневался в вашей храбрости. Я был уверен, что вы вновь выразите готовность отправиться на передовые позиции, и отстоять честь нашей полиции", - заявил Осипян.

Напомним, что решение об отправке армянских полицейских на боевое дежурство на армяно-азербайджанскую госграницу было принято в июне 2018 года. Первая группа отправилась на боевое дежурство уже в августе текущего года. Боевое дежурство составляет 14 дней. Полицейские получают дополнительные надбавки за боевые дежурства.