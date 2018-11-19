Понедельник, 19 Ноября 2018 17:56

АрмИнфо. Беларусь и Азербайджан готовят контракт на поставку очередной партии белорусской военной техники. Об этом сообщил журналистам Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как передает БЕЛТА, сегодня по итогам переговоров двух лидеров был подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным военно-промышленным комитетом Беларуси и Министерством обороны Азербайджана о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области поставок вооружения и техники противовоздушной обороны. "В самое короткое время он будет трансформирован в контракт для приобретения очередной партии военной техники из Беларуси", - рассказал Ильхам Алиев. По его словам, Азербайджан доволен взаимодействием с Беларусью в этой сфере, потому что ее продукция очень качественная и эффективная.

"Поэтому неслучайно, что военно-техническое сотрудничество между нашими странами имеет уже хорошую историю, достаточно большие объемы и хорошую тенденцию к расширению", - заявил президент.

Отметим, что июне 2018 года стало известно, что Беларусь поставила Азербайджану РСЗО "Полонез" и LORA. Азербайджанским СМИ, рассказали, что они были представлены президенту АР Ильхаму Алиеву в ходе открытия очередной военной части. Данные действия дружественной

Беларуси вызвали негативную реакцию в Армении, которая раскритиковала союзника по ОДКБ за недружественные действия.