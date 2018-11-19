Понедельник, 19 Ноября 2018 16:59

АрмИнфо.Решение освободить и вернуть на родину задержанных лиц принадлежит сторонам нагорно-карабахского конфликта. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявила руководитель коммуникационных программ ереванской делегации МККК Зара Аматуни, коснувшись ситуации вокруг армянского пленного Карена Казаряна.

При этом, она подчеркнула, что МККК в качестве нейтрального посредника готов оказать поддержку в этом вопросе. "МККК продолжает в соответствии со своим мандатом посещать на регулярной основе всех задержанных в связи с конфликтом. Согласно своему мандату, МККК посещает задержанных лиц для мониторинга за лечением и условиями содержания под стражей, а также помогает обеспечить контакт задержанных с их семьями", - отметила Аматуни.

Напомним, что Карен Казарян 15 июля оказался на территории Азербайджана. Азербайджанская сторона заявила о "предотвращении попытки диверсионного проникновения", а также о пленении военнослужащего Карена Казаряна (1984 г.р.). Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Карен Казарян не служит и никогда не служил в армии. Тем не менее, это не помешало Азербайджану объявить Казаряна "диверсантом" и начать суд.

Судебный процесс в отношение Казаряна вызвал негодование родных Казаряна. В этой связи 17-18 ноября родные Казаряна, а также его односельчане перекрыли дорогу, требуя от властей вернуть Карена Казаряна из азербайджанского плена.

Мать Карена Казаряна заявила, что им не остается другого выхода, кроме как организовывать акции протеста. "Моего невинного сына в Азербайджане объявили диверсантом, его судят и 20-го числа уже будет вынесен вердикт. Мы 4 месяца ждали, но тщетно. Нас просто вынудили пойти на эти радикальные меры. Мы требуем, чтобы Минобороны, премьер-министр, те, кто уполномочен решить этот вопрос, в конце концов, начали действовать>, - отметила она.

Ранее, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что в Ереване ожидали, что Баку устроит подобного рода постановочное шоу. "Были предприняты попытки сделать шоу, представить Казаряна "диверсантом", однако учитывая проблемы со здоровьем у гражданина Армении, из-за чего последний был освобожден и от службы в армии - это шоу потерпело фиаско. Этот судебный процесс - грубо нарушает положения международного гуманитарного права", - отметила Нагдалян, добавив, что Баку пытается своими действия поставить знак равенства между Казаряном и лицами, совершившими тяжкие преступления - Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым, отбывающим наказание в Арцахе. Однако, по её словам, несмотря на все это, ведется соответствующая работа по возвращению Казаряна на родину.

Напомним, что 6 ноября в Азербайджане начался суд над гражданином Армении Кареном Казаряном, попавшим в плен летом текущего года. Суд

проходит в Гяндже. Казарян обвиняется в преступлении против жизни и здоровья, преступлении в сфере экономической деятельности, преступлении против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступлении против порядка управления.