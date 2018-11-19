Понедельник, 19 Ноября 2018 15:30

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) совместно со страховой компанией “РЕСО” в преддверии новогодних праздников разработал новый страховой продукт «Безопасный отдых» для всех любителей путешествий. Наличие страхового продукт «Безопасный отдых» в течение новогодних каникул обеспечит клиентов самыми приятными чувствами безопасности, беззаботности и финансовой стабильности.

Приобретая страховой пакет «Безопасный отдых» в Банке ВТБ (Армения), клиенты во время своих новогодних поездок получат возможность воспользоваться следующими страховыми услугами:

медицинское консультирование 24/7, срочная и неотложная медицинская помощь: амбулаторное и стационарное лечение, лекарства, экстренная стоматологическая помощь, медицинская эвакуация

финансовое возмещение при: потере, порче, задержке багажа; ущербе, нанесенном квартире клиента во время поездки;



нанесении ущерба соседям вследствие проникновения воды из квартиры страхователя.

Страховой пакет «Безопасный отдых» клиенты могут приобрести как для себя, так и для членов своей семьи, и в качестве новогоднего подарка близким. Страховой договор может быть заключен для лиц в возрасте до 75 лет при поездках в любую точку земного шара. Срок действия договора - от 7 до 15 дней, страховой полис может быть использован в течении одного года.

Проведите новогодние праздники беззаботно!

Подробную информацию о стоимости, условиях и тарифах страхового продукта “Безопасный отдых” можно получить в филиалах Банка ВТБ (Армения), на сайте www.vtb.am, а также позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87.