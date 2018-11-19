Понедельник, 19 Ноября 2018 15:23

АрмИнфо. Главная цель автопробега в Арцах заключалась в том, чтобы закрепить вопрос о присоединении Арцаха к Армении де-юре в качестве приоритета во всеармянской повестке. Об этом говорится в заявлении партии "Сасна Црер", поступившем в АрмИнфо.

Жирайр Сефилян официально заявил, что наступило время для привлечения к ответственности, как руководителей бывшего преступного режима, так и руководителей из Арцаха, которые организовали нападение в него в Бердзоре.

В то же время Сефилян отметил, что это обстоятельство не должно помешать переговорам с режимом, который возглавляет Бако Саакян в целях смены власти в Арцахе без потрясений. Он публично обратился к этим призывом к Бако Саакяну. Сефилян выразил надежду на то, что есть возможность осуществить смену власти без потрясений, следовательно, необходимо сделать все возможное для того, чтобы использовать эту возможность, после чего закрепить вопрос о присоединении Арцаха к Армении де-юре в качестве приоритета во всеармянской повестке.

Отметим, что 31 января 2015 года при попытке въехать в Карабах на участников автопробега, направлявшегося в Нагорный Карабах, возле Бердзора напали неизвестные на полицейских машинах, избили их и сломали машины и флаги. Жирайр Сефилян и все участники автопробега получили телесные повреждения различной степени.