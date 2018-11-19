Понедельник, 19 Ноября 2018 15:20

АрмИнфо. В Москве прошло вручение ежегодной премии «Business Traveller Russia&CIS Awards2018», собравшее руководителей международных и российских авиакомпаний, аэропортов, представителей гостиничного бизнеса, промышленных структур, банков, корпораций, топ-менеджмент и глав крупных международных компаний, передает официальный сайт столичного акимата.

По итогам голосования Астана была удостоена премии в двух номинациях: «Лучшая бизнес-дестинация года» и «Лучший город делового и событийного туризма России и СНГ». Премия «Business Traveller Awards» ежегодно присуждается за выдающиеся достижения и инновации в сфере делового туризма и вручается издательством «Business Traveller» - лидирующим журналом для бизнес-путешественников с 14 изданиями по всему миру, одним из которых является издание по России и СНГ.

За время своего существования «Business Traveller Awards» завоевала репутацию авторитетной награды, во многом благодаря своей объективности: ведь победителей определяет читательское голосование, то есть лауреатов премии выбирали читатели, а не члены жюри или экспертная комиссия, и специальная аудиторская компания отслеживала чистоту голосования.

Подписчиками и читателями журнала являются крупнейшие MICE-агентства, ассоциации, корпорации и иные участники рынка делового и событийного туризма, а также часто путешествующие бизнесмены, выпускники ведущих международных и российских бизнес-школ, менеджмент крупных российских и международных компаний, представители банков, государственных корпораций и индивидуальные путешественники.

Среди номинантов премии были представлены как известные международные бренды, так и региональные компании России, стран СНГ и ближнего зарубежья, дестинации, отели, авиакомпании и другие.