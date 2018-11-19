Понедельник, 19 Ноября 2018 15:16

АрмИнфо.Предстоящие в Армении 9 декабря досрочные парламентские выборы не станут критерием демократии в стране, так как они пройдут в атмосфере пафоса. Об этом 19 ноября в ходе брифинга в Национальном Собрании заявил глава фракции АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян.

Депутат заявил, что в 1990-1991-ом годах в стране также прошли демократичные выборы, которые, однако, не привели к становлению демократии в стране. "На данный момент эти выборы на руки блоку "Мой

шаг" и у них нет необходимости фальсифицировать выборы, однако, через 5 лет, когда ситуация изменится, и у власти возникнут опасения, останутся ли они у власти, тогда станет ясно, есть ли в стране истинная демократия или нет", - заметил Рустамян.

Глава АРФД также подчеркнул, что в настоящее время условия для политических сил неравные, однако, явных нарушений и препятствий для

других партий не наблюдается. Рустамян заявил, что "Дашнакцутюн" идет на выборы не для того, чтобы занять место в парламенте, а с тем, чтобы заявить о позиции АРФД. "То, что происходит сейчас, напоминает мне 90-ые, когда к власти в стране пришли неопытные политики. Кто будет в новом парламенте - неясно, более того, неясно и то, какими путями они поведут страну, сейчас много неопределенности. Мы готовы отстаивать свои позиции в новом парламенте", - заключил депутат.

В свою очередь, глава фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян отметил, что проводить выборы во время эйфории неверно.

"Граждане страны должны оценить работу правительства, и нужно дать ему возможность поработать год. Правительство давало много обещаний и через год мы смогли бы подвести итоги, что было осуществлено, а что нет", - отметил глава РПА.

Он также заявил, что стратегия РПА на выборах будет конструктивной. Что касается возможности проведения Республиканской партией агитационных митингов, то, как заметил депутат, так как на предвыборную кампанию отведено очень мало времени, митинги, вряд ли будут, а основное внимание будет уделено публичным выступлениям и сотрудничеству со СМИ.

В свою очередь, секретарь фракции партии "Блок Царукян" Ваге Энфиаджян заявил о подготовке партией "Процветающая Армения" очень интересной стратегии. У партии имеются хорошие идеи и подходы, которые в ближайшее время будут представлены на суд общественности. "Я считаю, что сейчас неправильно делать заявления о том, кем мы намерены быть - властью или оппозицией. Это решат наши избиратели, и мы примем любое их решение", - подчеркнул секретарь фракции "Блок Царукян".

Он заметил, что в случае, если партия станет оппозицией, то будет выступать в конструктивном русле. На вопрос, готова ли партия

"Процветающая Армения" создать коалицию с блоком "Мой шаг", Энфиаджян заметил, что подобное решение принимает политсовет партии. "Если после выборов нам поступит подобное предложение, то политсовет его обсудит", - заключил депутат.

Отметим, что досрочные выборы в парламент состоятся 9 декабря 2018 года. Предвыборная агитация стартует 26 ноября и продлится до 7 декабря. В выборах примут участие 11 политических сил - 9 партий и 2 блока.