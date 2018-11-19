Понедельник, 19 Ноября 2018 14:57

АрмИнфо. "Мы должны задействовать все свои силы на то, чтобы место генерального секретаря ОДКБ сохранилось за Арменией", - заявил 19 ноября в ходе брифинга в парламенте Армении глава фракции АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян, комментируя заявление пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

Депутат отметил, что представители Армении в данном вопросе должны бороться до конца, и решать все конфликты совместно, путем переговоров, не переходя на личности. "Подходы Армении в данном вопросе оправданы. Согласно формату данной структуры, все решения должны быть приняты совместно, коллективным путем, и мы должны доказать, что наша позиция верна", - отметил Рустамян. Депутат заявил, что внешняя политика дело тонкое, и каждое заявление в ней должно быть продуманным и взвешенным, не выходя за рамки корректности. При этом, глава АРФД отметил, что заявления глав Беларуси и Казахстана также были далеки от духа сотрудничества.

Глава АРФД указал на положительную роль России в ОДКБ, страны, которая является главной движущей силой структуры, имеющей решающий

голос, и поддерживающей дружеские отношения со всеми членами. Что касается Владимира Путина, то, как отметил Рустамян, он не пытается встать на сторону одного из участников конфликта, сохраняя объективность.

В свою очередь, секретарь фракции "Блок Царукян" Ваге Энфиаджян заявил, что не следует концентрироваться исключительно на внешнеполитические вопросах, следует уделить куда больше внимания на внутриполитические процессы, в частности, на на проект государственного бюджета Армении 2019 года.

Глава фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян отрицательно отнеся к заявлению, озвученного Минском. Он подчеркнул, что в такой

структуре как ОДКБ, подобная риторика неприемлема, особенно, учитывая тот факт, что данное заявление касается дружественной страны. "Хочу заметить, что изначально это было упущением наших властей. Юрий Хачатуров был назначен генсеком ОДКБ от всех стран, и в данной ситуации необходимо было проинформировать страны-члены структуры о его аресте", - заявил глава фракции РПА, подчеркнув, что на данный момент ситуация не на руку Армении, и необходимо как можно скорее положить конец этой риторике.

Коснувшись беседы президента Беларуси с послом Азербайджана относительно ОДКБ, Багдасарян заявил, что Азербайджан не имеет отношения к ОДКБ. Что же касается того, бывали ли проявления негативного отношения Беларуси к Армении во время правления РПА, Багдасарян подчеркнул, что если они и имели место, то, во всяком случае, не проявлялись публично. Глава фракции РПА отметил, что 6 декабря данный вопрос решится, однако, вряд ли обсуждения пройдут в дружественной атмосфере. Отметим, что и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян после встречи президента Беларуси с послом Азербайджана, на которой были обсуждены внутренние вопросы ОДКБ, заявил, что должен потребовать объяснений от президента Беларуси и не только от президента Беларуси, относительно их позиции в отношении генсека организации. В свою очередь, пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что исполняющий обязанности Премьер-министра Армении возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать, подчеркнув, что Пашинян, вероятно, не понял, что в международных организациях не действуют правила так называемой уличной демократии.