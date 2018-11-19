Понедельник, 19 Ноября 2018 14:01

АрмИнфо.И.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 20-21 ноября с рабочим визитом посетит Страсбург.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, в Страсбурге Мнацаканян примет участие во встрече министерского комитета Совета Европы. Он также проведет ряд встреч с высокопоставленными чиновниками СЕ.

Отметим, что с 21 ноября председательство в Совете Европы перейдет к Финляндии, которая намерена предпринять шаги по укреплению прав человека и верховенства закона в странах СЕ. "Приоритетами председательства Финляндии в Совете Европы являются: укрепление системы прав человека и верховенства права в Европе; поддержка равенства и прав женщин; сосредоточение внимания на молодежи и предотвращение её радикализации", - говорится в сообщении правительства страны.

Финляндия также хотела бы углубить понимание того, как новые технологии влияют на права человека. 26-27 февраля 2019 года в Хельсинки будет организована международная конференция по искусственному интеллекту и правам человека.

В сообщении уточняется, что Финляндия будет председательствовать в то время, когда Совет Европы сталкивается с серьезными политическими и экономическими проблемами. Актуальные политические вопросы будут включать право голоса России в организации и невыплату российских взносов в Совет Европы.

Председательство Финляндии в Совете Европы продлится до конца мая 2019 года.