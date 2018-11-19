Понедельник, 19 Ноября 2018 13:46

АрмИнфо. По итогам проведенного с 14 по 18 ноября фонетона - телефонного марафона - армянами европейского сообщества было собрано свыше 1,242 млн евро. Об этом сообщает Всеармянский фонд "Айастан", выступивший организатором фонетона.

Согласно источнику, фонетон стартовал в Марселе, включив в себя Тулузу, Лион и Париж. Затем эстафету телефонного марафона приняли армяне Швейцарии, Германии, Греции. В этом году количество участников фонетона увеличилось на 700, превысив порог в 10 тысяч.

Собранные средства будут направлены на реализацию программ развития сельского хозяйства Тавушской области Армении, внедрение солнечной энергетики в Арцахе, а также на нужды армян Алеппо.