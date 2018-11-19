Понедельник, 19 Ноября 2018 13:45

АрмИнфо.Армянская апостольская церковь не поддерживает разделение церквей. Об этом в Новосибирске заявил журналистам Католикос всех армян Гарегин II, отвечая на вопрос, признает ли Армянская апостольская церковь объединительный собор на Украине.

"Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности. И в этом отношении никогда не может приветствовать шаги, которые направлены на разделение, расчленение церкви", - сказал Гарегин II.

На данное заявление Католикоса всех армян уже отреагировал спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря): "Гарегин II заявил, что Армянская апостольская церковь не поддерживает разделение церквей и является сторонницей каноничности. Некоторые украинские и российские СМИ интерпретировали это высказывание, как осуждение предоставления томоса Украине. Где в цитате католикоса хоть что-то о томосе? Я уже не говорю о том, что Армянская церковь принадлежит не к числу поместных православных церквей, а к числу древних восточных церквей, и, соответственно, к вопросу томоса, канонов православной церкви и т.д. - имеет лишь опосредованное отношение. Об этом украинские журналисты, которые "творчески" дорабатывают российских пропагандистов - очевидно даже не догадываются", - написал Зоря на своей странице в Facebook. -0-

Отметим, что Синод Вселенского патриархата 11 октября принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви. В частности, решение Константинопольского патриархата от 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату отменено; с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета была снята наложенная Русской православной церковью анафема; ему и предстоятелю Украинской автокефальной православной церкви Макарию возвращен канонический статус.

Решение Синода президент Украины Петр Порошенко назвал предоставлением автокефалии Украинской православной церкви. Официальный томос вселенский патриарх Варфоломей вручит избранному на объединительном соборе предстоятелю единой поместной Украинской православной церкви.

15 октября Синод Русской православной церкви разорвал евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Такое же решение 13 ноября принял собор епископов УПЦ Московского патриархата.