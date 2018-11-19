Понедельник, 19 Ноября 2018 13:43

АрмИнфо.И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян констатирует, что осуществившая в Армении революцию политическая команда исполнила все обязательства, взятые перед народом. Об этом 19-го ноября на встрече с жителями Мартуни Гегаркуникской области заявил Пашинян.

По словам Пашиняна, его политическая команда обещала, что народ Армении мирно выразит свою волю на площадях и улицах, и претворит в жизнь волю к смене власти. При этом, как подчеркнул и.о. главы правительства, его команда заверяла, что народ придет к желаемой цели мирно - без насилия и без жертв. "Мы говорили - покажите свою волю на площадях и улицах, а мы гарантируем, что претворим в жизнь вашу волю к смене власти, и мы это сделали", - сказал он.

Никол Пашинян напомнил также, что новое правительство выполнило обещание бороться с коррупцией - эта борьба в Армении ведется по-возможности самыми большими объемами и темпами. И.о. премьера напомнил об обещании достичь проведения внеочередных парламентских выборов - это обещание также выполнено. "Следовательно, на данном этапе революционной борьбы выполнены все обещания",- сказал Никол Пашинян.

По его словам, на данном этапе, когда власть возвращена народу, судьба всех находится в руках народа. "Мы сделали политическую революцию, сейчас мы будем просить у вас мандат на совершение экономической революции. Я гарантирую, что никто не сможет принудить вас отдать голоса - ни административными рычагами, ни устрашением, ни взятками. В Армении будут проведены свободные, справедливые и прозрачные выборы. Ваше решение будет высшим и беспрекословным",- сказал он