﻿
 Понедельник, 19 Ноября 2018 13:22
Марианна Мкртчян

Анкара разрешила 400 армянским большегрузным автомобилям ежегодно совершать грузоперевозки из порта Трабзона

Анкара разрешила 400 армянским большегрузным автомобилям ежегодно совершать грузоперевозки из порта Трабзона

АрмИнфо.Анкара разрешила 400 армянским большегрузным автомобилям ежегодно совершать грузоперевозки из порта Трабзона. Об этом в интервью турецким СМИ заявил глава организации по борьбе с необоснованными претензиями армян ASIMDER Гексель Гюльбей.

По его словам, такое разрешение выдано посольством Турции в Грузии.

Ранее армянским дальнобойщикам приходилось использовать для этих целей грузинский порт Поти. Но использование турецкого Трабзона позволит армянским водителям экономить до 600 долларов.

Гексель Гюльбей отмечает, что поcле августовской войны 2008 года для армянских большегрузных автомобилей, пересекающих грузино-турецкую границу, была установлена квота. Однако в последнее время из-за вопросов цены армянские водители предпочитают ехать в турецкий Трабзон, нежели в грузинский Поти.

По турецким законам, водители из Армении не могут въезжать в Турцию как туристы и должны для этого получать рабочую визу. Армянская

сторона долгое время пыталась решить этот вопрос и в начале, в качестве посредника, выступала украинская сторона.  Теперь рабочую визу для армянских водителей выдает посольство Турции в Грузии.

"Раз в неделю между Арменией и Турцией совершается авиарейс Ереван-Стамбул. Через территорию Грузии и Ирана в нашу страну прибывают тысячи армян. Более 70 тысяч армян нелегально работают в Турции. Теперь наше посольство в Грузии снимает дипломатическое эмбарго. Мы со стороны ASIMDER задаемся вопросом: что это за эмбарго, если водители продолжают прибывать?", - сказал Гюльбей, передает haqqin.az.

Отметим, что еще летом 2012 года директор программы "Содействие улучшению армяно- турецких отношений" Союза промышленников и предпринимателей Армении Артур Казарян сообщал, что в 2011 году два армянских грузовика воспользовались турецкой территорией в транзитных целях, осуществив грузоперевозки. "На сегодняшний день Турция ежегодно предоставляет 200 разрешений грузовым автомобилям TIR (Transport International Rout) на транзитные перевозки по своей территории. Однако здесь есть проблема: согласно турецкому законодательству, водитель армянского грузовика, совершающий транзитный переезд по территории Турции, выполняет работу, следовательно, ему нужно выдать трудовую визу. Но виза выдается в посольстве, которого нет. Два прошлогодних случая были кое-как оформлены при помощи украинской стороны", - проинформировал Казарян.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Артак Зейналян: Слова <опозиция> и <вражда> впредь не должны восприниматься как синонимыАртак Зейналян: Слова <опозиция> и <вражда> впредь не должны восприниматься как синонимы
Пашинян: Армения впредь не будет выступать в роли приспособленца, и с этим должны смириться наши международные партнерыПашинян: Армения впредь не будет выступать в роли приспособленца, и с этим должны смириться наши международные партнеры
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 20 ноября
Минюст в сотрудничестве с VivaCell-MTS запускают программу <Снижение коррупционных рисков в частном секторе>Минюст в сотрудничестве с VivaCell-MTS запускают программу <Снижение коррупционных рисков в частном секторе>
Делегация военной полиции МО Армении находится в МинскеДелегация военной полиции МО Армении находится в Минске
Рабочая группа главного военного клинического центра ВС Беларуси прибыла в ЕреванРабочая группа главного военного клинического центра ВС Беларуси прибыла в Ереван
Никол Пашинян: Оставьте избирателей в покоеНикол Пашинян: Оставьте избирателей в покое
Дорога Степанцминда-Ларс открылась для пассажирского транспортаДорога Степанцминда-Ларс открылась для пассажирского транспорта
Тоноян предложил Афганистану обсудить возможности обучения афганских студентов в АрменииТоноян предложил Афганистану обсудить возможности обучения афганских студентов в Армении
Артур Ванецян: В ближайшее время СК выступит с разъяснениями по делу о прослушкеАртур Ванецян: В ближайшее время СК выступит с разъяснениями по делу о прослушке
Артак Зейналян и Клэр Мейтро обсудили ситуации вокруг плененного Карена КазарянаАртак Зейналян и Клэр Мейтро обсудили ситуации вокруг плененного Карена Казаряна
Пашинян: Вопросы, касающиеся Севана, для меня являются настолько же важными, как и карабахская проблемаПашинян: Вопросы, касающиеся Севана, для меня являются настолько же важными, как и карабахская проблема
ACBA-Credit Agricole Bank подвел итоги марафона #myacbabankACBA-Credit Agricole Bank подвел итоги марафона #myacbabank
Новая смена войск Полиции Армении отправилась на боевое дежурство на армяно- азербайджанскую госграницуНовая смена войск Полиции Армении отправилась на боевое дежурство на армяно- азербайджанскую госграницу
Беларусь и Азербайджан готовят контракт на поставку очередной партии белорусской военной техникиБеларусь и Азербайджан готовят контракт на поставку очередной партии белорусской военной техники
Беларусь и Азербайджан приняли совместное заявление по КарабахуБеларусь и Азербайджан приняли совместное заявление по Карабаху
МККК о Карене Казаряне: Решение освободить и вернуть на родину задержанных лиц принадлежит сторонам нагорно-карабахского конфликтаМККК о Карене Казаряне: Решение освободить и вернуть на родину задержанных лиц принадлежит сторонам нагорно-карабахского конфликта
К новогодним праздникам Банк ВТБ (Армения) и страховая компания “РЕСО” предлагают своим клиентам страховой пакет «Безопасный отдых»К новогодним праздникам Банк ВТБ (Армения) и страховая компания “РЕСО” предлагают своим клиентам страховой пакет «Безопасный отдых»
Жирайр Сефилян предложил Бако Саакяну обсудить возможность смены власти в Арцахе без потрясенийЖирайр Сефилян предложил Бако Саакяну обсудить возможность смены власти в Арцахе без потрясений
Армен Рустамян: Предстоящие в Армении 9 декабря досрочные выборы в парламент не станут критерием демократии в странеАрмен Рустамян: Предстоящие в Армении 9 декабря досрочные выборы в парламент не станут критерием демократии в стране
Парламентские фракции считают, что Армении следует положить конец конфликтам в ОДКБПарламентские фракции считают, что Армении следует положить конец конфликтам в ОДКБ
Зограб Мнацаканян 20-21 ноября  с рабочим визитом посетит СтрасбургЗограб Мнацаканян 20-21 ноября  с рабочим визитом посетит Страсбург
Армянами Европы в ходе фонетона собрано  свыше 1,242 млн евроАрмянами Европы в ходе фонетона собрано  свыше 1,242 млн евро
Гарегин II об автокефалии Украинской церкви: Армянская апостольская церковь не поддерживает разделение церквейГарегин II об автокефалии Украинской церкви: Армянская апостольская церковь не поддерживает разделение церквей
Никол Пашинян заверяет: На данном этапе революционной борьбы выполнены все обещанияНикол Пашинян заверяет: На данном этапе революционной борьбы выполнены все обещания
21 ноября будет созвано внеочередное заседание Национального Собрания Армении21 ноября будет созвано внеочередное заседание Национального Собрания Армении
Анкара разрешила 400 армянским большегрузным автомобилям ежегодно совершать грузоперевозки из порта ТрабзонаАнкара разрешила 400 армянским большегрузным автомобилям ежегодно совершать грузоперевозки из порта Трабзона
Отрезок Коби-Гудаури дороги Степанцминда-Ларс будет закрыт для проезда всех видов транспортных средств до 14:00 часов 19 ноябряОтрезок Коби-Гудаури дороги Степанцминда-Ларс будет закрыт для проезда всех видов транспортных средств до 14:00 часов 19 ноября
Правительство Армении сегодня созывает внеочередное заседание кабминаПравительство Армении сегодня созывает внеочередное заседание кабмина
Политолог: Для Армении будет более приемлемо выполнение Семериковым полномочий Генсека ОДКБ, чем передача поста представителю другого государстваПолитолог: Для Армении будет более приемлемо выполнение Семериковым полномочий Генсека ОДКБ, чем передача поста представителю другого государства
Пашинян: Должность премьер-министра в новых реалиях - это не удовольствие, а ответственностьПашинян: Должность премьер-министра в новых реалиях - это не удовольствие, а ответственность
Делегация Полиции Армении приминает участие в 87-ой Генассамблее ИнтерполаДелегация Полиции Армении приминает участие в 87-ой Генассамблее Интерпола
Армения и Италия обсудили вопросы сотрудничестваАрмения и Италия обсудили вопросы сотрудничества
Бако Саакян в Лос-Анджелесе провел встречи с представителями армянской общиныБако Саакян в Лос-Анджелесе провел встречи с представителями армянской общины
Минск жестко отреагировал на заявление ПашинянаМинск жестко отреагировал на заявление Пашиняна
Арам Сафарян: На выборах в Армении победят силы с пророссийской ориентацией  Арам Сафарян: На выборах в Армении победят силы с пророссийской ориентацией  
Посольство Азербайджана во Франции направило ноту протеста во французский МИДПосольство Азербайджана во Франции направило ноту протеста во французский МИД
При правительстве Армении создается банк кадровПри правительстве Армении создается банк кадров
Партия Партия "Сасна црер" проводит автопробег
Эксперт: Революция в Армении не Эксперт: Революция в Армении не "раскололась" вследствие отсутствия в этих процессах геополитического компонента
Эксперт: Для преодоления постреволюционной фрустрации новым властям Армении потребуется много денегЭксперт: Для преодоления постреволюционной фрустрации новым властям Армении потребуется много денег
На минувшей неделе противник более 80 раз нарушил режим прекращения огняНа минувшей неделе противник более 80 раз нарушил режим прекращения огня
Эксперт: Американское оружие намного дороже российских аналоговЭксперт: Американское оружие намного дороже российских аналогов
Париж: Франция не признает Нагорно-Карабахскую РеспубликуПариж: Франция не признает Нагорно-Карабахскую Республику
КГД выявил злоупотребления со стороны ООО КГД выявил злоупотребления со стороны ООО "Ей-Джи" - ущерб государству составил более 50 млн. драм
Из-за угрозы схода лавины КПП Из-за угрозы схода лавины КПП "Верхний Ларс" закрыт для проезда всех видов машин
Арам Сафарян: История с генском ОДКБ - результат политической неопытности новых властей АрменииАрам Сафарян: История с генском ОДКБ - результат политической неопытности новых властей Армении
Никол Пашинян потребует объяснений от президентов Беларуси и КазахстанаНикол Пашинян потребует объяснений от президентов Беларуси и Казахстана
Ряд военнослужащих освобождены от воинской службы или же получили выговоры в связи с ДТП на автодороге Воротан-ХндзорецкРяд военнослужащих освобождены от воинской службы или же получили выговоры в связи с ДТП на автодороге Воротан-Хндзорецк
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 19 ноября
Эксперты Госдепа разъяснили в Баку, Тбилиси и Ереване суть санкций против ИранаЭксперты Госдепа разъяснили в Баку, Тбилиси и Ереване суть санкций против Ирана
Действия Парижа вынуждают Азербайджан пересмотреть отношения с Францией - МИД АРДействия Парижа вынуждают Азербайджан пересмотреть отношения с Францией - МИД АР
Beeline участвует в программе содействия карьерному росту и предпринимательствуBeeline участвует в программе содействия карьерному росту и предпринимательству
Мэр Еревана и глава делегации ЕС в Армении обсудили перспективы сотрудничестваМэр Еревана и глава делегации ЕС в Армении обсудили перспективы сотрудничества
Представители парламентской группы дружбы Армения-Китай и замминистра ИД Китая обсудили перспективы сотрудничестваПредставители парламентской группы дружбы Армения-Китай и замминистра ИД Китая обсудили перспективы сотрудничества
На ежегодной Ярмарке На ежегодной Ярмарке "Карьера и предпринимательство" Конверс Банк был представлен как создатель истории успеха
Новый худрук Русского театра: Я - за красивый театр, вкусный театр. Я - за живую классику Новый худрук Русского театра: Я - за красивый театр, вкусный театр. Я - за живую классику
В Бишкеке состоялись межмидовские консультации В Бишкеке состоялись межмидовские консультации "Взаимодействие государств - участников СНГ в информационной сфере"
Мнацаканян: Существуют налаженные форматы армяно-российского сотрудничестваМнацаканян: Существуют налаженные форматы армяно-российского сотрудничества
Ереван: Армения четко обозначила свою позицию по вопросу санкций в отношении ИранаЕреван: Армения четко обозначила свою позицию по вопросу санкций в отношении Ирана



Интервью
Болот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией  будет активно развиваться на благо наших народовБолот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией  будет активно развиваться на благо наших народов
Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатамМхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
Ариэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и АзербайджаномАриэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и Азербайджаном
Жирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущееЖирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущее
Ответы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа СаргсянаОтветы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна
Теван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических силТеван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических сил
Степан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских силСтепан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских сил
Рачья  Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы Рачья  Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы
Авигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбеженАвигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбежен
Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологическиеЗардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки КочарянаОванес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна
Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детейЗорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровнеВаагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в АзербайджанеДля достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
Карапет  Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”Карапет  Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
Александр  Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативностьАлександр  Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
Арсен  Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношенийАрсен  Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогичноАшот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
Мане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущегоМане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущего
Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в АрменииЭдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталосьЭдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне   У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне   
Ахмет Ярлыкапов:  Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высокАхмет Ярлыкапов:  Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высок
Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке  Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке  
Андрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часовАндрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часов
Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности
Дан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса АрменииДан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса Армении
Комментируемые
Армения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по КрымуАрмения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по Крыму
Спецдокладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторожденияСпецдокладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторождения
Степанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причинСтепанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причин
Посол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошломПосол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошлом
Армен Саркисян в Париже встретился с главным партнером форума Summit of MindsАрмен Саркисян в Париже встретился с главным партнером форума Summit of Minds
Активисты гражданского движения во имя  спасения Караунджа обратились с открытым письмом к Николу ПашинянуАктивисты гражданского движения во имя  спасения Караунджа обратились с открытым письмом к Николу Пашиняну
В центре Еревана прошел митинг против  форума ЛГБТВ центре Еревана прошел митинг против  форума ЛГБТ
Еркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней властиЕркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней власти
В Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графикеВ Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графике
ОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в АрменииОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в Армении
Мхитар Аветисян: Деятельность Мхитар Аветисян: Деятельность "Сасна црер" будет направлена на де-юре присоединение Арцаха к Армении
Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатамМхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
Болтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризисБолтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризис
Следственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщиныСледственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщины
Баку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликтаБаку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликта
Болтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправкиБолтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправки
Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы "Сасна Црер" будут амнистированы, если потерпевшие не будут возражать
Ваге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентомВаге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентом
Пашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса АрцахаПашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса Арцаха
РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к нимРПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
Посол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принциповПосол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принципов
Новым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен НерсисянНовым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен Нерсисян
Миллз: У демократии в Армении блестящее будущееМиллз: У демократии в Армении блестящее будущее
Макрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцидМакрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцид
Айк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусораАйк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусора
Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на "свалке истории"
Гагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себяГагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себя
Москва приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулированияМосква приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулирования
Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)
У всеармянского фонда У всеармянского фонда "Айастан" новый исполнительный директор
Поиск по дням

2013 , 2014