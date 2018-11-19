Понедельник, 19 Ноября 2018 12:55

АрмИнфо.В связи с широкомасштабным работами по расчистки автодорог, отрезок Коби-Гудаури дороги Степанцминда-Ларс будет закрыт для проезда всех видов транспортных средств до 14:00 часов 19 ноября.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе посольства Грузии в РА, осадки в виде снега прекратились, и теперь осуществляются широкомасштабные работы по расчистке дорог и их расширению, что также позволит обеспечить движение по ним большегрузов. В дипмиссии также проинформировали, что с российской стороны зафиксированы скопления машин.