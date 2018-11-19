Понедельник, 19 Ноября 2018 12:54

АрмИнфо.Правительство Армении сегодня, в 15:00 19-го ноября созывает внеочередное заседание кабинета министров. Повестка дня заседания не разглашается.

Отметим, что заседания исполнительного органа традиционно проходят по четвергам. До этого, на официальном сайте правительства размещается повестка дня предстоящего заседания. Тем не менее, сегодня уведомив СМИ о созыве внеочередного заседания кабмина, по положению на 12:40 на официальном сайте отсутствует соответствующая информация.

Отметим также, что завтра - 20 ноября в 12:00, ожидается большая пресс-конференция и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна.