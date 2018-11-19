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АрмИнфо.Правительство Армении сегодня, в 15:00 19-го ноября созывает внеочередное заседание кабинета министров. Повестка дня заседания не разглашается.
Отметим, что заседания исполнительного органа традиционно проходят по четвергам. До этого, на официальном сайте правительства размещается повестка дня предстоящего заседания. Тем не менее, сегодня уведомив СМИ о созыве внеочередного заседания кабмина, по положению на 12:40 на официальном сайте отсутствует соответствующая информация.
Отметим также, что завтра - 20 ноября в 12:00, ожидается большая пресс-конференция и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
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|Гарегин II об автокефалии Украинской церкви: Армянская апостольская церковь не поддерживает разделение церквей
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|Анкара разрешила 400 армянским большегрузным автомобилям ежегодно совершать грузоперевозки из порта Трабзона
|Отрезок Коби-Гудаури дороги Степанцминда-Ларс будет закрыт для проезда всех видов транспортных средств до 14:00 часов 19 ноября
|Правительство Армении сегодня созывает внеочередное заседание кабмина
|Политолог: Для Армении будет более приемлемо выполнение Семериковым полномочий Генсека ОДКБ, чем передача поста представителю другого государства
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|Армения и Италия обсудили вопросы сотрудничества
|Бако Саакян в Лос-Анджелесе провел встречи с представителями армянской общины
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|Посольство Азербайджана во Франции направило ноту протеста во французский МИД
|При правительстве Армении создается банк кадров
|Партия "Сасна црер" проводит автопробег
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|Эксперт: Для преодоления постреволюционной фрустрации новым властям Армении потребуется много денег
|На минувшей неделе противник более 80 раз нарушил режим прекращения огня
|Эксперт: Американское оружие намного дороже российских аналогов
|Париж: Франция не признает Нагорно-Карабахскую Республику
|КГД выявил злоупотребления со стороны ООО "Ей-Джи" - ущерб государству составил более 50 млн. драм
|Из-за угрозы схода лавины КПП "Верхний Ларс" закрыт для проезда всех видов машин
|Арам Сафарян: История с генском ОДКБ - результат политической неопытности новых властей Армении
|Никол Пашинян потребует объяснений от президентов Беларуси и Казахстана
|Ряд военнослужащих освобождены от воинской службы или же получили выговоры в связи с ДТП на автодороге Воротан-Хндзорецк
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 19 ноября
|Эксперты Госдепа разъяснили в Баку, Тбилиси и Ереване суть санкций против Ирана
|Действия Парижа вынуждают Азербайджан пересмотреть отношения с Францией - МИД АР
|Beeline участвует в программе содействия карьерному росту и предпринимательству
|Мэр Еревана и глава делегации ЕС в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Представители парламентской группы дружбы Армения-Китай и замминистра ИД Китая обсудили перспективы сотрудничества
|На ежегодной Ярмарке "Карьера и предпринимательство" Конверс Банк был представлен как создатель истории успеха
|Новый худрук Русского театра: Я - за красивый театр, вкусный театр. Я - за живую классику
|В Бишкеке состоялись межмидовские консультации "Взаимодействие государств - участников СНГ в информационной сфере"
|Мнацаканян: Существуют налаженные форматы армяно-российского сотрудничества
|Ереван: Армения четко обозначила свою позицию по вопросу санкций в отношении Ирана
|Мнацаканян: Армения не получала предложений от США о закупке американского вооружения
|Наира Зограбян и руководитель наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ обсудили предстоящие выборы
|Мнацаканян: Армения инициировала процесс досрочного приостановления полномочий действующего генсека ОДКБ из-за правовых проблем внутреннего характера
|Армения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по Крыму
|Спецдокладчик ООН озабочен отменой в Армении форума ЛГБТ-христиан
|МИД Туркменистана опровергло информацию об обострении ситуации на туркменско- афганской границе
|Спецдокладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторождения
|Арман Татоян: Карен Казарян страдает серьезными психическими проблемами и не может быть диверсантом
|Омбудсмен Армении: Амнистия не должна рассматриваться, как способ разгрузки тюрем
|Парламент Армении сорвал принятие 11 из 12 обсужденных ранее законопроектов
|Партия "Во имя социальной справедливости" требует принятия закона, запрещающего агитацию гомосексуализма
|Защитник прав человека: Мы будем следить за тем, чтобы в ходе выборов не препятствовали работе СМИ
|Омбудсмен Армении потребовал от правоохранительных органов объяснений, в связи с арестом Самвела Майрапетяна
|Арман Татоян: Права человека должны быть защищены вне зависимости от того, где находится данный человек
|Арман Татоян: При обстреле приграничных сел Армении, мишенью ВС Азербайджана являлось гражданское население
|Впервые Банк ВТБ (Армения) совместно с "Сил Иншуранс" запускает страхование предоплаты по ипотеке
|ООН профинансирует программу, нацеленную на обеспечение инклюзивности экономического роста в укрупненных общинах Алаверди, Амасия, Берд и Туманян
|Трасса Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта
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