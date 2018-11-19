Понедельник, 19 Ноября 2018 12:52

АрмИнфо.Должность премьер-министра в новых реалиях - это не удовольствие, а ответственность. Такое мнение высказал 19-го ноября и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом в городе Мартуни Гегаркуникской области по случаю 190-летия города.

По словам Пашиняна, армяне совместными усилиями построили новую Армению. Самое важное изменение, как указал и.о. главы правительства, состоит в том, что каждый гражданин символизирует собой власть. По его словам, до сих пор в Армении существует стереотип о том, что в РА все потенциальные премьеры или главы государства. Но, если ранее к этому было ироническое отношение, то сегодня, по мнению Пашиняна, это считается преимуществом. "Когда мы говорим, что в Армении народ является верховной властью, мы именно это имеем в виду. Когда говорим, что в Армении есть 3 миллиона "премьер-министров", это означает, что каждый человек чувствует свою особую ответственность за страну", - пояснил он. Как считает Пашинян, именно осознание доли своей ответственности за будущее страны приведет к устойчивому развитию. Коснувшись предстоящих внеочередных выборов в парламент, Никол Пашинян подчеркнул, что каждый гражданин страны должен понять, что именно от его выбора будет зависеть будущее его ребенка - на сегодня не имеющего право голоса.