Понедельник, 19 Ноября 2018 12:23

АрмИнфо.Делегация Полиции Армении во главе с начальником Валерием Осипяном с 18 по 21 ноября в Дубае примет участие в 87-ой Генассамблее Интерпола.

В рамках Генассамблеи предусматриваются также двусторонние встречи с генсеком Интерпола, министрами внутренних дел Ирана и ОАЭ. В ходе встреч будут обсуждены вопросы борьбы с траффикингом, организованной преступностью.