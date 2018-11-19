Понедельник, 19 Ноября 2018 11:56

АрмИнфо. Находящийся в Италии президент Армении Армен Саркисян встретился с коллегой из Италии Серджио Маттареллой.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы РА, в ходе встречи президенты обсудили вопросы укрепления армяно-итальянских связей. Было отмечено, что взаимные визиты высокого уровня существенно способствуют углублению двусторонних отношений и сообщают новую энергию развитию сотрудничества между двумя дружественными странами по всем направлениям.

Саркисян сообщил своему коллеге о состоявшихся в ходе рабочего визита в Италию встречах и о достигнутых договорённостях. Подчеркнув, что существуют широкие возможности сотрудничества и в экономической сфере, и в области культуры и науки, президенты подчеркнули важность полноценного использования существующего потенциала.