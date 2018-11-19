Понедельник, 19 Ноября 2018 11:55

АрмИнфо.18 ноября в Лос-Анджелесе Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил резиденцию Западной епархии Армянской Апостольской Церкви в Северной Америке, принял участие в воскресной литургии в храме Св.

Гевондов, встретился с предводителем епархии архиепископом Овнаном Дердеряном, группой представителей епархиального совета и армянской общины.

В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся внешней и внутренней политики, социально-экономического развития Арцаха, урегулирования азербайджано- карабахского конфликта, связей между Родиной и Диаспорой.

Президент Саакян выразил признательность Западной епархии ААЦ за постоянное содействие Арцаху, высоко оценив роль структуры в деле сохранения армянской идентичности в Диаспоре, укрепления связей между Родиной и Диаспорой.

Во встрече приняли участие предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, генеральный консул Республики Армения в Лос-Анджелесе Армен Байбурдян и ряд должностных лиц. Саакян посетил также региональное правление Союза армянской помощи (САП) Западного берега США и встретился с членами организации во главе с ее руководителем Сильвой Поладян.

В теплой и непосредственной атмосфере были обсуждены вопросы, касающиеся государственного строительства, социально-экономического развития Арцаха, региональных процессов, связей между Родиной и Диаспорой.

Президент Саакян выразил признательность организации за постоянное содействие Арцаху, отметив, что в республике с глубоким уважением относятся к Союзу армянской помощи.

Во встрече приняли участие предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, генеральный консул Республики Армения в Лос-Анджелесе Армен Байбурдян и ряд должностных лиц.

Ранее Саакян провел встречи с рядом армянских благотворителей.