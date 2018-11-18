Воскресенье, 18 Ноября 2018 09:05

АрмИнфо. В Национальной палате предпринимателей Казахстана «Атамекен» предлагают создать реестр отечественного доверенного программного обеспечения.

«Ему нужно придавать силы. Взять за аналог Россию, они очень серьезную силу придали своему реестру, и госорганы закупают в первую очередь из реестров российских программных продуктов. Поэтому, наша повестка дня - максимально больше заказов оставить в Казахстане, для этого применить множество инструментов, в том числе и мониторинг реализации Цифрового Казахстана и укрепления реестра казахстанского программного обеспечения», - сказал заместитель председателя правления НПП Атамекен Олжас Ордабаев на Форуме Digital Arena 3.

Он признал, что в настоящий момент имеет место дефицит квалифицированных специалистов в данной области. «На данный момент все-таки, наверное, дефицит айтишников, но этот дефицит связан с тем, что не так много заказов от государства в наши казахстанские компании уходят», - подчеркнул представитель Палаты. При этом, он отметил, что в мире очень много казахстанцев в разных ИТ-компаниях работают.

«Мы с большим удивлением узнали, что 300 человек в Amazon, работают, не менее 100 человек в Google, есть люди, которые работают в TripAdvisor, в Booking. То есть, огромное количество талантливых казахстанцев, которые работают за рубежом. Их можно постараться вернуть, сказав о том, что здесь можно работать, здесь можно зарабатывать и здесь можно реализовывать свои идеи», - добавил он.

Целью площадки Digital Arena является выявление максимального количества проблемных вопросов, задач и бизнес-кейсов государственных и квазигосударственных органов. Площадка дает возможность ИТ компаниям и стартапам лично познакомиться и задать все интересующие вопросы представителям государственных органов, которые отвечают за цифровую политику Правительства.