Воскресенье, 18 Ноября 2018 08:56

АрмИнфо. Подходит к завершению двухлетняя деятельность Казахстана в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН. Каковы результаты этой работы, какие приоритеты удалось реализовать?

В Бишкеке представители зарубежных дипломатических миссий, международных организаций, государственных органов страны и экспертного сообщества встретились за «круглым столом», чтобы обсудить предварительные итоги важной миссии Казахстана на международной арене, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, в 2016 году Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, избранной непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2017-2018 годы. «За» тогда проголосовали 138 государств-членов ООН. Как отметили участники «круглого стола», этот факт стал признанием вклада страны в укрепление глобальной стабильности и безопасности и высокого авторитета и репутации казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева на международной арене.

Посол Республики Беларусь в Кыргызстане Андрей Страчко отметил, что Казахстан, являясь миролюбивым государством, подтвердил решимость и способность соблюдать принятые на себя обязательства и продвигать идеи мира. «Это, несомненно, успех Казахстана. В том числе и потому, что никогда ранее страны Центральной Азии не были представлены в органе, отвечающем за международный мир и безопасность. Избрание Казахстана в непостоянные члены СБ ООН явилось закономерным продолжением деятельности этой страны по сохранению мира и безопасности», - сказал посол.

Доктор политических наук КР Жолборс Жоробеков заметил: «Многие мировые проблемы решились и решаются через Казахстан - например, между Турцией и Россией, сирийский вопрос, ядерная проблема и многие-многие другие. Я с интересом наблюдаю за развитием Казахстана. Кыргызстану необходимо внимательно изучить казахстанскую модель развития».

По информации посла Казахстана в Кыргызстане Карима Кокрекбаева, в рамках своей работы в качестве непостоянного члена в Совете безопасности ООН, Казахстан реализует 7 приоритетов. Среди них - достижение мира, свободного от ядерного оружия, предотвращение угрозы глобальной войны, борьба с терроризмом и экстремизмом, восстановление мира на африканском континенте, реализация Целей устойчивого развития и другие.

Также Казахстан продолжает работу в качестве председателя комитетов СБ по Афганистану/Талибану, по ДАИШ/Аль-Каида и по Сомали/Эритрее. «Мы рассматриваем свое членство в СБ ООН, прежде всего, как огромную ответственность перед мировым сообществом и решительно настроены внести значимый вклад в работу СБ ООН по поддержанию международного мира и безопасности», - подчеркнул К.Кокрекбаев.

В целом, участники встречи пришли к выводу, что миротворческие инициативы Казахстана нашли достойный отклик на глобальном уровне, а авторитет республики стал залогом успеха в укреплении международной безопасности.