Суббота, 17 Ноября 2018 17:18

АрмИнфо. "Видимо, исполняющий обязанности Премьер-министра Армении возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать", - заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, отчевая на вопрос портала «TUT.BY», касаясь слов и.о. премьера Армении Никола Пашиняна о том, что он потребует объяснений от глав Беларуси и Казахстана по поводу их позиции по вопросу генсека ОДКБ.

"Возможно, это было приемлемо в случае с бывшим Генеральным секретарем ОДКБ – гражданином Армении Юрием Хачатуровым. Но в межгосударственных отношениях существуют вполне четкие нормы протокола и этикета. Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии не приемлемы в большой политике. Жаль. Надеемся, что со временем это пройдет", - сказал Глаз.

Ранее Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев высказались за досрочный переход председательства в ОДКБ от Армении к Беларуси, по алфавитному принципу. С этим не согласна Армения, которая считает, что должность генсека Организации ротационно передается стране, а конкретной личности и что генсек должен представлять Армению по конце отведенного уставом ОДКБ срока. Однако особый негативный резонанс в Армении получил тот "провокационный" с точки зрения армянской общественности факт того, что глава Беларуси позволил себе обсудить вопрос внутренней повестки ОДКБ - вопрос генсека - с послом недружественного Армении Азербайджана, государства, не входящего в Организацию и страны, которой никак не касаются внутренние вопросы ОДКБ.

Более того, пресс-секретарь МИД РБ выступил с заявлением на следующий день после того, как президент РФ Владимир Путин провел телефонные беседы с каждым из лидеров стран-членов ОДКБ, в ходе которых, в принципе, не мог не затрагиваться болезненный вопрос смены генсека этой организации.

Напомним так же, что на просьбу прокомментировать ситуацию, связанную с тем, что президент Беларуси обсудили внутренние вопросы ОДКБ с послом Азербайджана, Пашинян сказал следующее: "Это примерно то же самое, как если бы, например, я пригласил какого-либо иностранного посла страны, не являющейся членом ОДКБ, и рассказал ему о заседании, прошедшем в формате закрытых дверей, об обсуждениях глав государств военно-политического союза закрытого формата. Я удивлен тем, что человек, занимающий статус руководителя государства на протяжении 30 лет, мог позволить себе подобный шаг. И я, конечно, должен потребовать объяснений от президента Беларуси и не только от президента Беларуси".

Отметим также, что дипведомства Азербайджана и Беларуси в эти дни готовят предстоящий визит Президента Азербайджана в Беларусь.

Напомним, что Юрий Хачатуров был отозван Арменией с поста генсека ОДКБ, поскольку он проходит в качестве обвиняемого по делу 1 марта 2008 года.