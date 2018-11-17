Суббота, 17 Ноября 2018 15:32

АрмИнфо. На выборах в Армении победят силы с пророссийской ориентацией. С таким прогнозом на пресс-конференции выступил руководитель исследовательско-аналитической общественной организации «Интеграция и развитие», координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян.

При этом он подчеркнул, что власти Армении не должны допустить того, чтобы в предвыборный период республика превратилась в плацдарм столкновения интересов России и Запада. “Армяно-российское стратегическое партнерство должно быть дополнено сотрудничеством республики с другими геополитическими векторами, что, кстати, Ереван успешно делал и делает. Но мы не должны допустить столкновения на нашей территории интересов этих векторов, поскольку самое дорогое, что может быть у страны на международной арене – это имидж верного партнера”,- заметил эксперт.

По его словам, на фоне активизировавшихся в последнее время антироссийских настроений, участвующие в предстоящих выборах и особенно доминирующие на политическом поле силы, должны четко обозначить свои геополитические взгляды. “Думаю, что должен быть дан четкий ответ на всякие антироссийские заявления с тем, чтобы наш стратегический партнер не узрел бы в этом умысел смены геополитического вектора после выборов. Россия является стратегическим партнером Армении во всех сферах – экономической, политической, оборонной, содействует повышению ее безопасности, именно исходя из этой логики, новые власти страны не только должны продолжить полученный в наследство внешнеполитический курс, но еще больше углубить отношения с Москвой”,- резюмировал он.

В свою очередь, директор научно-образовательного фонда "Нораванк", политолог Гагик Арутюнян заявил, что преимущество Армении в том, что она активно участвует и в евразийских, и в западных процессах. “Наша задача в том, чтобы стать связующим мостом между этими векторами, а не камнем преткновения в их интересах”,- отметил эксперт.

При этом он заметил, что на предстоящих выборах народ должен выбрать ту силу, которая обеспечит развитие страны. “Мы претерпели за последние годы регресс по очень многим направлениям. К примеру, по сравнению с советской Арменией в несколько раз упал уровень ВВП на душу населения, трижды сократилось число технологических кадров. Дело дошло до того, что международный имидж азербайджанских вузов намного опережает имидж армянских высших учебных заведений, то же самое касается кадрового потенциала. Именно на этих вопросах должны акцентировать внимание будущие власти Армении”,- резюмировал эксперт.