Суббота, 17 Ноября 2018 15:32

АрмИнфо. Посольство Азербайджана во Франции направило ноту протеста во французский МИД. Об этом сказала в субботу журналистам и.о. главы пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, нота направлена в связи с визитом в Париж президента Арцаха Бако Саакяна. “В связи с этим МИД Азербайджана сделал конкретное и категорическое заявление”,- сказала она.

Абдуллаева отметила, что Азербайджан оценивает подобный шаг Франции - страны, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН и страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, - создавшей условия для визита "представителя незаконного режима" и проведения там определенных встреч, как поощрение “оккупационного режима”.

Отметим, что визит президента НКР Бако Саакяна в Париж вызвал гнев Баку. МИД Азербайджана уже заявило, что визит Саакяна во Францию вынуждает Баку пересмотреть отношения с Парижем.

Меж тем, в Париже заверяют, что Франция не признают самопровозглашенную республику Нагорный Карабах. “Она не поддерживает никаких отношений с теми, кто представляется ее руководителями. Как сопредседатель Минской группы. Франция работает над тем, чтобы найти мирное и устойчивое решение, и выполняет свою миссию посредника беспристрастно ",- заявили во французском внешнеполитическом ведомстве.