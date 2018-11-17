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АрмИнфо. При правительстве Армении создается банк кадров. Об этом на своей страничке в Фейсбук написал и.о. премьер министра Армении Никол Пашинян.
По его словам, на протяжении последних 6 месяцев своего премьерства, со стороны граждан звучало недовольств в связи с тем, что являясь высокими профессионалами, высокими организаторами, они зачастую не могут дойти до премьера и предложить свои услуги на благо страны. “Для восполнения этого упущения, принято решение создать банк кадров. Призываю тех, у кого есть интересные предложения относительно реформ в различных областях или убеждения, что они достойны быть в государственной структуре, направлять свои CV на электронный адрес cv@gov.am с мотивационным письмом. Будет создана консультативная группа, которая будет проводить отбор в несколько этапов и те, кто его пройдут, будут включены в банк кадров для дальнейшего вовлечения в деятельность государственных структур. Хотел бы еще раз повторить, что на собеседование будут приглашены не все, а только те, в чьем высоком профессионализме мы будем убеждены. Только одна просьба, выбор кадров в этом случае строго дискреционный процесс и прошу ни в коем случае не чувствовать себя оскорбленным или отвергнутым”, - отметил Пашинян.
|Минск жестко отреагировал на заявление Пашиняна
|Арам Сафарян: На выборах в Армении победят силы с пророссийской ориентацией
|Посольство Азербайджана во Франции направило ноту протеста во французский МИД
|При правительстве Армении создается банк кадров
|Партия "Сасна црер" проводит автопробег
|Эксперт: Революция в Армении не "раскололась" вследствие отсутствия в этих процессах геополитического компонента
|Эксперт: Для преодоления постреволюционной фрустрации новым властям Армении потребуется много денег
|На минувшей неделе противник более 80 раз нарушил режим прекращения огня
|Эксперт: Американское оружие намного дороже российских аналогов
|Париж: Франция не признает Нагорно-Карабахскую Республику
|КГД выявил злоупотребления со стороны ООО "Ей-Джи" - ущерб государству составил более 50 млн. драм
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 19 ноября
|Эксперты Госдепа разъяснили в Баку, Тбилиси и Ереване суть санкций против Ирана
|Действия Парижа вынуждают Азербайджан пересмотреть отношения с Францией - МИД АР
|Beeline участвует в программе содействия карьерному росту и предпринимательству
|Мэр Еревана и глава делегации ЕС в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Представители парламентской группы дружбы Армения-Китай и замминистра ИД Китая обсудили перспективы сотрудничества
|На ежегодной Ярмарке "Карьера и предпринимательство" Конверс Банк был представлен как создатель истории успеха
|Новый худрук Русского театра: Я - за красивый театр, вкусный театр. Я - за живую классику
|В Бишкеке состоялись межмидовские консультации "Взаимодействие государств - участников СНГ в информационной сфере"
|Мнацаканян: Существуют налаженные форматы армяно-российского сотрудничества
|Ереван: Армения четко обозначила свою позицию по вопросу санкций в отношении Ирана
|Мнацаканян: Армения не получала предложений от США о закупке американского вооружения
|Наира Зограбян и руководитель наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ обсудили предстоящие выборы
|Мнацаканян: Армения инициировала процесс досрочного приостановления полномочий действующего генсека ОДКБ из-за правовых проблем внутреннего характера
|Армения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по Крыму
|Спецдокладчик ООН озабочен отменой в Армении форума ЛГБТ-христиан
|МИД Туркменистана опровергло информацию об обострении ситуации на туркменско- афганской границе
|Спецдокладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторождения
|Арман Татоян: Карен Казарян страдает серьезными психическими проблемами и не может быть диверсантом
|Омбудсмен Армении: Амнистия не должна рассматриваться, как способ разгрузки тюрем
|Парламент Армении сорвал принятие 11 из 12 обсужденных ранее законопроектов
|Партия "Во имя социальной справедливости" требует принятия закона, запрещающего агитацию гомосексуализма
|Защитник прав человека: Мы будем следить за тем, чтобы в ходе выборов не препятствовали работе СМИ
|Омбудсмен Армении потребовал от правоохранительных органов объяснений, в связи с арестом Самвела Майрапетяна
|Арман Татоян: Права человека должны быть защищены вне зависимости от того, где находится данный человек
|Арман Татоян: При обстреле приграничных сел Армении, мишенью ВС Азербайджана являлось гражданское население
|Впервые Банк ВТБ (Армения) совместно с "Сил Иншуранс" запускает страхование предоплаты по ипотеке
|ООН профинансирует программу, нацеленную на обеспечение инклюзивности экономического роста в укрупненных общинах Алаверди, Амасия, Берд и Туманян
|Трасса Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта
|Конверс Банк объявил o 25%-ом кэшбэке для студентов
|Элсети предупреждают об отключениях
|Глава <Газпром Армения> посетовал на пробелы в школьных знаниях сотрудников КГД
|Кассационный суд Армении отправил дело по иску об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна на доследование
|Эдуард Шармазанов раскритиковал список блока "Мой шаг"
|Ситуация на КПП "Верхний Ларс": Въезд фур на территорию Грузии пока запрещен
|КГД возбудил уголовное дело в отношении компаний "Арпи Газ" и "Гладзор М.Г.Х." за неуплату налогов в особо крупных размерах
|Кассационный суд Армении рассматривает жалобы, связанные с изменением меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна
|Вердиктом Кассационного суда экс-глава охраны Сержа Саргсяна Вачаган Казарян вновь будет арестован
|Глава КГД Армении о деле "Газпром Армения": Возбуждение уголовного дела - не приговор
|Минобороны Армении и Ереванский офис ООН обсуждают перспективы углубления взаимодействия
|Паруйр Ованнисян избран председателем группы докладчиков Комитета министров СЕ по вопросам образования, культуры, спорта, молодежи и охраны природы
|Директор фонда "Бизнес Армения" подал в отставку
|СНБ Армении выявила ряд преступлений, связанных с коррупцией
|Правительство Армении не желает увеличивать финансирование политических партий
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