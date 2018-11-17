Суббота, 17 Ноября 2018 15:30

АрмИнфо. При правительстве Армении создается банк кадров. Об этом на своей страничке в Фейсбук написал и.о. премьер министра Армении Никол Пашинян.

По его словам, на протяжении последних 6 месяцев своего премьерства, со стороны граждан звучало недовольств в связи с тем, что являясь высокими профессионалами, высокими организаторами, они зачастую не могут дойти до премьера и предложить свои услуги на благо страны. “Для восполнения этого упущения, принято решение создать банк кадров. Призываю тех, у кого есть интересные предложения относительно реформ в различных областях или убеждения, что они достойны быть в государственной структуре, направлять свои CV на электронный адрес cv@gov.am с мотивационным письмом. Будет создана консультативная группа, которая будет проводить отбор в несколько этапов и те, кто его пройдут, будут включены в банк кадров для дальнейшего вовлечения в деятельность государственных структур. Хотел бы еще раз повторить, что на собеседование будут приглашены не все, а только те, в чьем высоком профессионализме мы будем убеждены. Только одна просьба, выбор кадров в этом случае строго дискреционный процесс и прошу ни в коем случае не чувствовать себя оскорбленным или отвергнутым”, - отметил Пашинян.