Суббота, 17 Ноября 2018 15:04

АрмИнфо. Основным водоразделом на политическом поле Армении является геополитическая позиция партий и блоков. Такое мнение на пресс-конференции выразил кандидат социологических наук, член Евразийского экспертного клуба Самвел Манукян.

По его словам, революция в Армении не потерпела фиаско и не "раскололась", именно вследствие того, что ее лидеры изначально заявили об отсутствии в процессах геополитического компонента. В качестве обоснования своих слов, эксперт привел социологические данные. Так, по его словам, 70% населения Армении поддерживают силы с пророссийской ориентацией, 20% - с прозападной и проамериканской, 10% не сориентировались.

По утверждению эксперта подавляющее большинство населения Армении за последние 7 лет живут с перманентным ожиданием войны. При этом 82% населения считают, что в случае войны позиции Армении будут более сильными, если она будет сотрудничать с Россией, с учетом тесной интеграции системы безопасности, энергетики и экономики двух стран.

Манукян также отметил, что 72% населения страны склонны поддерживать силы с социалистической ориентацией, 8% ратуют за либералов, остальные поддерживают гибридные силы. На этом фоне примечательно, что 92% населения страны поддерживают в экономике государственную собственность.

При этом, как заметил эксперт, большинство политических сил в своей деятельности не основываются на этих политических настроениях, руководствуясь банальным популизмом и поднимая находящиеся на поверхности, наиболее спекулируемые проблемы.