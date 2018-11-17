Суббота, 17 Ноября 2018 15:01

АрмИнфо. По всем канонам реал-политик после революций фиксируется экономический спад и наступает постреволюционная фрустрация. Об этом на пресс-конференции заявил кандидат социологических наук, член Евразийского экспертного клуба Самвел Манукян.

"Для того, чтобы преодолеть эту фрустрацию, новым властям Армении потребуется много денег. С этой целью они уже обратились к Европе, но ответ был неутешительным: "революция уже свершилась, предполагается, что страна встала на путь демократического развития, следовательно, ожидать увеличения финансового содействия не следует"",- объяснил эксперт.

При этом он заметил, что новые власти Армении при большом желании все же смогут найти деньги, но это будет дорого стоить им. "К примеру, деньги могут предоставить США, но на очень тяжелых условиях, о чем уже намекнули различные высокопоставленные представители этой страны, посетив регион и республику",- подчеркнул Манукян, заметив, что выход из ситуации необходимо найти собственными силами, а именно создать госкорпорации по экспорту различных товаров, что освободит республику от зависимости от олигархии.

Отметим, что, по мнению различных экспертов и политиков, во время визита в регион советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон озвучил несколько опасных для Армении месседжев, касательно армяно-иранских, армяно- сирийских отношений, а также карабахского урегулирования. Тем не менее, и.о.премьера РА Никол Пашинян посчитал эти опасения неуместными. "Визит Болтона можно считать дипломатическим успехом, но более конкретно на этот счет я выскажусь позже",- заявил Пашинян.