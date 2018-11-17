Суббота, 17 Ноября 2018 14:26

АрмИнфо. В период с 11 по 17 ноября ВС Азербайджана более 80 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Армии обороны НКР, за указанный период в направлении карабахских позиций было произведено более 700 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра.

Передовые подразделения АО НКР строго соблюдают режим перемирия и продолжают уверенно нести боевое дежурству по всему периметру линии соприкосновения войск.