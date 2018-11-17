Суббота, 17 Ноября 2018 14:24

АрмИнфо. Американское оружие намного дороже российских аналогов. Об этом на пресс-конференции заявил Кандидат социологических наук, член Евразийского экспертного клуба Самвел Манукян, касаясь заявления советника Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтона о возможной продаже оружия Армении и Азербайджану после отмены 907 поправки.

При этом эксперт заметил, что Россия подарила Армении оружие на $1 млрд. "Об этом не принято говорить, но это так. Может и США подарят Армении оружие, если они хотят, чтобы республика перешла на использование американского вооружения",- отметил эксперт.

В свою очередь, директор научно-образовательного фонда "Нораванк", политолог Гагик Арутюнян заметил, что, покупая то или иное оружие, страна сначала должна изучить, насколько оно соответствует ее системе безопасности. "То есть возможная покупка Арменией американского оружия зависит не только от политических, но и технических компонентов, поскольку система безопасности республики более гармонирует с российскими стандартами",- заявил Арутюнян, при этом заметив, что Армения и сейчас использует западное оружие.

Отметим, что в ходе визита в регион Болтон заявил о возможной отмене 907 поправки запрещающей США продавать оружие Азербайджану, как конфликтующей стране. При этом он заметил, что и Армения свободна в своем выборе приобретения оружия. Руководство Армении не дало конкретного ответа на данное заявление Болтона.