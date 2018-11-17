Суббота, 17 Ноября 2018 14:22

АрмИнфо. Франция не признает Нагорно- Карабахскую Республику и не поддерживает никаких отношений с теми, кто считает себя ее руководителями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Франции.

"Франция не признают самопровозглашенную республику Нагорный Карабах. Она не поддерживает никаких отношений с теми, кто представляется ее руководителями. Как сопредседатель Минской группы, Франция работает над тем, чтобы найти мирное и устойчивое решение, и выполняет свою миссию посредника беспристрастно ", - сказал журналистам представитель ведомства, отвечая на вопрос о протестах в Азербайджане в связи с визитом во Францию Бако Саакяна.

Отметим, что визит президента НКР Бако Саакяна в Париж вызвал гнев Баку. МИД Азербайджана заявило, что визит Саакяна во Францию вынуждает Баку пересмотреть отношения с Парижем.