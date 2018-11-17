Суббота, 17 Ноября 2018 14:21

АрмИнфо. Комитет государственных доходов Армении (КГД) возбудил уголовное дело в отношении компании "Ей-Джи", по факту злоупотреблений - ущерб государству составил более 50 млн. драм.

Как сообщили в пресс-службе КГД, сотрудники областного управления ведомства в Гегаркуникской области РА, в рамках проверок выяснили, что гражданин А.Дж. в июле 2017 года основав в Гегаркуникской области ООО "Ей-Джи", допустил ряд злоупотреблений. В частности, он на свое имя зарегистрировал компанию, оказывающую услуги по установлению систем вентиляции, охлаждения и отопления, а также продажи товаров семи компаний. Однако компания не представила налоговые расчеты по сформированным облагаемым налогом объектам, в результате чего государство был нанесен ущерб в особо крупных размерах более 50,5 млн. драм. Материалы по делу направлены в КГД для расследования.

Кроме того, еще одно нарушение было зафиксирован в городе Мартуни. Так, житель города Мартуни Л. Х., бег государственной регистрации и становления на учет в налоговой, с 1 по 9 ноября основал и эксплуатировал ночной диско-бар. По факту начато административное производство, подготовлены дополнительные материалы для определения степени ущерба государству и привлечения его к ответственности. Ряд несерьезных нарушений также были выявлены в Вайоцдзорской и Араратской областях РА.