Суббота, 17 Ноября 2018 14:17

АрмИнфо. История с генском ОДКБ - результат политической неопытности новых властей Армении. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель исследовательско-аналитической общественной организации <Интеграция и развитие>, координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян.

При этом он заметил, что армянское общество простит эту "оплошность" новой власти, поскольку она пользуется высоким вотумом доверия. "Тем не менее, не стоит драматизировать ситуацию. При любом исходе вопроса, трагедии не будет. А может даже удастся получить дивиденды из сложившейся ситуации, к примеру "выбить" более льготные условия приобретения оружия, но это в случае правильной работы с Россией",- заявил эксперт.

Директор научно-образовательного фонда "Нораванк", политолог Гагик Арутюнян также согласился с мнением своего коллеги, назвав ситуацию вокруг смены генсека ОДКБ серьезной ошибкой новых властей Армении. При этом он подчеркнул, что Армении могла бы выйти из сложившейся ситуации с пользой для себя, если бы сумела продвинуть на эту должность кандидатуру экс-министра обороны Вагаршака Арутюняна. "Если же этого не удастся сделать, думаю, что Арутюнян был бы прекрасным кандидатом на пост секретаря Совбеза Армении. В любом случае, я рад, что новые власти страны рассматривают вопрос использования его потенциала на серьезных позициях",- резюмировал эксперт.

Отметим, что Армения отозвала Юрия Хачатурова с поста генсека ОДКБ, поскольку он проходит в качестве обвиняемого по делу 1 марта 2008 года. В настоящее время организация рассматривает вопрос назначения нового кандидата на этот пост. Однако президенты Беларуси и Казахстана настаивают на том, чтобы председательство в организации раньше времени перешло к Минску. С этой позицией категорически не согласен Ереван, который считает, что должен председательствовать в организации до конца намеченного срока. В этой связи и.о.премьера Никол Пашинян накануне заверил, что потребует объяснений от глав Беларуси и Казахстана в связи с их заявлениями.