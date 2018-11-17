Суббота, 17 Ноября 2018 12:49

АрмИнфо.Исполняющий обязанности премьер- министра Армении Никол Пашинян потребует объяснений от президентов Беларуси и Казахстана Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева в связи с ситуацией, сложившейся вокруг обсуждения вопроса касательно нового генсека ОДКБ.

Так, 16 ноября на просьбу прокомментировать ситуацию, связанную с тем, что президент Беларуси обсудили внутренние вопросы ОДКБ с послом Азербайджана, напомнил, что армянское внешнеполитическое ведомство уже отреагировало на эту ситуацию. "Это примерно то же самое, как если бы, например, я пригласил какого-либо иностранного посла страны, не являющейся членом ОДКБ, и рассказал ему о заседании, прошедшем в формате закрытых дверей. Обсуждений глав государств военно-политического союза, закрытого формата. Я удивлен тем, что человек, занимающий статус руководителя государства на протяжении 30 лет, мог позволить себе подобный шаг. И я, конечно, должен потребовать объяснений от президента Беларуси и не только от президента Беларуси".

В этой связи и.о. главы армянского правительства констатировал, что заявления, противоречащее достигнутым договоренностям сделал и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после закрытого заседания глав государств ОДКБ, заявив, что генсеком организации буде назначен представитель Беларуси. "Никто не имел права выступать с подобным заявлением, потому что решения в ОДКБ принимаются при консенсусе, а мы четко выразили нашу позицию. Поскольку, мы в рамках партнерства иного решения не приняли, никто не имеет право делать подобного рода заявления. Тем, более, что глава армянского внешнеполитического ведомства четко выразил свою позицию сегодня. Думаю, весьма важно, чтобы в рамках ОДКБ мы имели очень четкий разговор с союзниками, чтобы для каждого было ясно, каковы его обязательства по отношению к остальным и вообще каковы обязательства стран-участников по отношению к организации и другим странам-участникам", - отметил и. о. премьер-министра республики.

На уточнение, обсуждался ли этот вопрос в ходе состоявшегося телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, Пашинян утвердительно ответил. "Да, мы обсудили, в том числе и этот вопрос. И мы продолжаем наш диалог с партнерами по ОДКБ, чтобы в конце концов, прийти к взаимопониманию", - отметил он.

Отметим, что президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым рассказал о деталях саммита ОДКБ в Астане.

Это вызвало негативную реакцию Еревана. Так, 13 ноября на пресс-конференции в Ереване пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, коснувшись обсуждения президентом Беларуси с послом Азербайджана вопросов внутренней повестки ОДКБ, и корректности этого шага с точки зрения Еревана, особенно если учесть, что вопросы обсуждались с недружественной для Армении страной, в частности, сказала: " Армения рассматривает ОДКБ как площадку обсуждения интересов шести стран. Подобного рода явления свидетельствуют о том, что внутри организации есть проблемы, нуждающиеся в устранении. В Ереване считают, что подобного рода обсуждения некорректны".