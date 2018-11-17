Суббота, 17 Ноября 2018 12:49

АрмИнфо.Ряд военнослужащих освобождены от воинской службы или же получили выговоры в связи с дорожно-транспортным происшествием на автодороге Воротан-Хндзорецк, унесшим жизни 4 военнослужащих.

Как сообщил на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь Минобороны Армении, соответствующий приказ подписал и.о. министра обороны Армении Давид Тоноян.

Так, согласно приказу Тонояна, от воинской службы освобождены: командующий танковым взводом первого танкового батальона, старший лейтенант Г.М.; начальник автомобильной службы N-ой воинской части МО РА, майор М.А.; заместитель командующего по линии вооружения 4-ой бронетанковой батареи N-ой воинской части МО РА, капитан Ш.А.; бывший командующий 4-ой бронетанковой батареей N-ой воинской части МО РА, майор С.Б.

Кроме того, предупреждения о несоответствии занимаемой должности получили: командующий танковым взводом танкового батальона N-ой воинской части МО РА, старший лейтенант С.Т.; начальник автомобильной ехники и бронетанковой службы, майор Г.Ш.

Строгий выговор получили: экс-начальник по технической части - заместитель по линии вооружения N-ой воинской части МО РА, подполковник А.Ш.; начальник по технической части - заместитель по линии вооружения N-ой воинской части МО РА, подполковник П.А.

Выговоры получили: экс-глава N-ой воинской части МО РА, полковник

Е.Г.

При этом в Минобороны подчеркнули, что эти наказания не освобождают никого от уголовной ответственности.

Ранее, и.о. министра обороны Армении Давид Тоноян пообещал привлечь к ответственности всех виновников дорожно-транспортного происшествия на автодороге Воротан-Хндзорецк, унесшего жизни 4 военнослужащих.

Отметим, что грузовой автомобиль МО РА попал в ДТП на 39 км автодороги Горис- Кубатлы около 12 часов дня 7 ноября. В результате ДТП 4 военнослужащих погибли, еще несколько получили ранения. в результате ДТП погибли военнослужащие срочной службы: Айрапет Володьевич Наирян (1998 г.р.), Грант Араикович Гаспарян (1998 г.р.), Эдгар Арменович Унанян (1998 г.р.), Давид Бениаминович Мелконян (1998 г.р.). Раненые были госпитализированы в медцентр Гориса и госпиталь Сисиана. Всего в машине находилось согласно сообщению МО 26 человек. По факту в СК РА было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 377 ч.3 УК РА.